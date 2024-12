UNO

Ha llegado el día, y miles de personas han salido a las calles de la capital bizkaina (Bilbo) secundando la convocatoria de los sindicatos de vivienda de Euskal Herria que, como señalamos anteriormente, ha contado con la adhesión de más de 220 organizaciones.

El lema ha sido muy claro, sin lugar a la equivocación: “Por el derecho a la vivienda, acabemos con el negocio”. Y conviene subrayar esto porque algunas de las adhesiones defendieron en su día la Ley de Vivienda (y hoy también la defienden) como un gran logro, cuando en realidad está más que demostrado que no ha solucionado absolutamente nada y sigue negando lo que en la propia manifestación se ha reivindicado.

La vivienda nunca será un derecho que se pueda materializar mientras siga siendo un negocio. Las instituciones burguesas, bien sean locales, provinciales, autonómicas o al más alto nivel, nunca podrán garantizar dicho derecho, porque no pueden y, además, no tienen voluntad para hacerlo. En el sistema capitalista, las instituciones y los partidos-empresas que las gestionan siempre trabajarán al servicio del capital. Y esto choca frontalmente con los intereses de la clase trabajadora, a la que, como mucho, en el intento de calmarla o desactivarla, le proporcionarán algunas migajas. El pan, en este y otros muchos casos, se lo come la clase explotadora.

Por eso debemos tener muy claro que, para que la vivienda sea universal, gratuita y de calidad, tenemos que construir el Estado Socialista.

DOS

Los sindicatos de vivienda convocantes consideran que “toda la clase trabajadora está empobrecida” y que “la vivienda es una de las mayores causas”. Este problema “siempre ha existido, pero ahora vemos como empeora en el sistema capitalista”. Y señala que, si para el proletariado es un gran problema, para otros es un negocio redondo: “fondos buitre, grandes inversores, industria turística, bancos, instituciones públicas y rentistas de todos los tamaños”.

Entre tanto, las mejoras que aportan los políticos institucionales (del sistema) son falsas, porque “de derechas a izquierdas, todos comparten una misma idea: que para solucionar el problema de la vivienda, debe fomentarse el negocio”, lo que es del todo incierto.

Por otra parte, dichos sindicatos aseguran (para eso están las estadísticas) que “no estamos ante un problema de oferta, sino ante un problema de acceso a la vivienda”, ya que “si no hay viviendas no es porque no existan, sino porque sirven a intereses especulativos”, de modo que la solución que aportan los políticos y sus instituciones de activar el ciclo constructor es sumamente contradictoria.

Los agentes que han organizado la manifestación han expresado con toda contundencia que “no hay política de vivienda que pueda conciliar los intereses de los especuladores con los de nuestra clase”. Y han añadido: “Hay que decidir; o a favor del negocio o en defensa del derecho a la vivienda”, porque “si hay que tomar medidas de urgencia, que se rasque el bolsillo de los especuladores y que no se utilice el dinero público para engordar aún más sus carteras”. Y es que, “mientras la vivienda siga siendo una mercancía, no será un derecho”.

InSurGente ha estado en Bilbo y ha preparado este reportaje.

(01) Masiva manifestación en Bilbao por el derecho a la vivienda y contra el sistema capitalista que lo impide pic.twitter.com/YSQl9dXDc2 — insurgente.org (@insurgente_org) December 14, 2024

(03) Masiva manifestación en Bilbao por el derecho a la vivienda y contra el sistema capitalista que lo impide pic.twitter.com/IfY36BTUOS — insurgente.org (@insurgente_org) December 14, 2024

(04) Masiva manifestación en Bilbao por el derecho a la vivienda y contra el sistema capitalista que lo impide pic.twitter.com/P4xyFP6oWh — insurgente.org (@insurgente_org) December 14, 2024

(05) Masiva manifestación en Bilbao por el derecho a la vivienda y contra el sistema capitalista que lo impide pic.twitter.com/bZXK7nuSCx — insurgente.org (@insurgente_org) December 14, 2024

(06) Masiva manifestación en Bilbao por el derecho a la vivienda y contra el sistema capitalista que lo impide pic.twitter.com/Ky2NzZyVcw — insurgente.org (@insurgente_org) December 14, 2024

(08) Lectura del comunicado / Masiva manifestación en Bilbao por el derecho a la vivienda y contra el sistema capitalista que lo impide pic.twitter.com/MaPvYxFhyY — insurgente.org (@insurgente_org) December 14, 2024

(07) Lectura del comunicado / Masiva manifestación en Bilbao por el derecho a la vivienda y contra el sistema capitalista que lo impide pic.twitter.com/oU381k5tuZ — insurgente.org (@insurgente_org) December 14, 2024

(09) Lectura del comunicado / Masiva manifestación en Bilbao por el derecho a la vivienda y contra el sistema capitalista que lo impide pic.twitter.com/kIt6CuVApR — insurgente.org (@insurgente_org) December 14, 2024

(10) Lectura del comunicado / Masiva manifestación en Bilbao por el derecho a la vivienda y contra el sistema capitalista que lo impide pic.twitter.com/gRZd9vu62O — insurgente.org (@insurgente_org) December 14, 2024

(11) Lectura del comunicado / Masiva manifestación en Bilbao por el derecho a la vivienda y contra el sistema capitalista que lo impide pic.twitter.com/uzItqeFZZD — insurgente.org (@insurgente_org) December 14, 2024

(12) Lectura del comunicado / Masiva manifestación en Bilbao por el derecho a la vivienda y contra el sistema capitalista que lo impide pic.twitter.com/hFYXwUAw1n — insurgente.org (@insurgente_org) December 14, 2024

(13) Lectura del comunicado / Masiva manifestación en Bilbao por el derecho a la vivienda y contra el sistema capitalista que lo impide pic.twitter.com/TWawbo3CFI — insurgente.org (@insurgente_org) December 14, 2024

(Texto, fotografías y vídeos: insurgente.org)