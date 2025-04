ROSAS NEGRAS

Somos un grupo que nace a raíz de las infiltraciones policiales en los movimientos sociales y políticos del Estado. Individualidades afectadas directamente por algunas de las infiltraciones que tuvimos (y tenemos) la necesidad de juntarnos, organizarnos y dar respuesta.

Queremos poner el foco en los impactos sociales y políticos generados por unas prácticas que son tortura. Y hacer un llamamiento colectivo para analizar esta práctica sistémica contra los movimientos sociales. Visibilizando así que lo que les molesta es que nos organicemos.

Creemos en una lucha colectiva para exigir respuestas y reparación para todas las personas y colectivos afectados en todo el Estado. Pero no solo buscamos reparar el daño causado, sino también asegurar que estas prácticas represivas no continúen. Sabemos que no somos las primeras, pero intentaremos ser las últimas. No nos cansaremos de recordar que: la infiltración es tortura.

Por todo esto, hemos decidido estar organizadas frente a la infiltración policial.

Rosas Negras

Organizadas frente a la infiltración

presos,org