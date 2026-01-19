Hoy ha comenzado una marcha multitudinaria (más de 50.000 personas) desde Charoti hasta la Junta de Comisionados de Palghar, donde se prevé una dharna indefinida hasta que el gobierno conceda por escrito, con un plazo definido, las demandas de larga data y populares, como la implementación de la Ley de Derechos Forestales, la cesión de todas las tierras de templos, inaam y tierras públicas a nombre de los agricultores, y la implementación de la Ley PESA, la cancelación del Plan de Medidores Inteligentes y la derogación de los Códigos Laborales.

Frentes de masas como AIKS, CITU, AIDWA, SFI y Adivasi Adhikar Rashtriya Manch también se han unido masivamente a esta marcha. La marcha está encabezada por un miembro del Buró Político del Partido Comunista de la India (marxista) PCI(M) y presidente nacional de AIKS, Ashok Dhawale.

También Mariam Dhawale, miembro del Buró Político y Secretaria General Nacional de AIDWA; Ajit Nawale, Secretario de Estado de Maharashtra y Cosecretario Nacional de AIKS; Nikole, miembro del Comité Central y diputado de Dahanu Vinod durante dos mandatos; y otros líderes de alto rango.

Por su parte, el miembro del Comité Central del PCI(M) y secretario general de AIKS, Vijoo Krishnan, se unirá a la marcha mañana.