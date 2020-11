Convocados por la Plataforma Sanitarios Necesarios y bajo el lema “Yo no me muevo. No dejaréis desnudos nuestros hospitales”, un grupo de trabajadores y trabajadoras sanitarias madrileñas ha protestado, ante la consejería de Sanidad contra el traslado de profesionales al nuevo hospital de pandemias Isabel Zendal. .

Apoyadxs por una treintena de compañerxs que coreaban consignas en defensa de la sanidad pública, la protesta ha consistido en un desnudo para acto seguido vestirse con bolsas de basura y guantes.

Como ha quedado dicho, el motivo de su lucha es que se niegan a ser trasladados al nuevo hospital de pandemias Isabel Zendal, “brillante” idea, como se sabe, de la señora Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Mediante un comunicado, que ha sido leído en el lugar de la protesta, lxs trabajadorxs han expresado: «Nos dejasteis desnudos en la primera ola de la pandemia, con bolsas de basura como las que hoy nos colocamos, como protección ante el virus. Nos maltratasteis y seguís haciéndolo». «100 millones de euros en ladrillo y hormigón»

Y han continuado expresando con la lectura del manifiesto que el Hospital de Emergencias Isabel Zendal «no significa más que la continuidad de la destrucción de nuestro sistema sanitario y un engaño para tapar su negligente gestión de la pandemia». […] «Ahora pretendéis manejarnos como una mera mercancía de aquí para allá, desnudando también los centros sanitarios que ya están mermados; no lo vamos a consentir».

La construcción «sobrepasa el doble del presupuesto inicial, 100 millones de euros en ladrillo y hormigón», que deberían invertirse «en mejorar las dotaciones y recursos ya existentes».

Los trabajadorxs en lucha considera que las autoridades madrileñas quieren exponer a «un nuevo maltrato al trabajador y dejarán sin suficiente dotación a numerosos centros de Primaria y Especializada. No podemos multiplicarnos más, es preciso nuevas contrataciones ya».

La “oposición” ha expresado algunas cosas, pero son tan igualmente defensores del régimen (por muy de izquierdas que anuncien ser) que sus palabras no las reflejamos en esta nota; las consideramos irrelevantes.