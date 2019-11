Quim Torra en el banquillo por no quitar lazos amarillos se niega a responder a las preguntas de Vox

El President Quim Torra fue juzgado en la mañana de hoy por no obedecer la orden de quitar lazos amarillos de espacios institucionales. La Fiscalía pide un año y 8 meses de inhabilitación, mientras que defensa reclama la absolución, y niega que la «máxima autoridad de una comunidad autónoma le deba obediencia a un órgano administrativo que tiene rango inferior, como es la Junta Electoral Central (JEC)». Al empezar el juicio Torra se ha negado a responder a la acusación particular representada por Vox, argumentando que es una organización fascista. A la pregunta de su abogado, sentenció: “sí, desobedecí, pero es que era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, que fue dictada por una órgano que no tenía competencia para dictarla”.

Da que pensar este juicio en el TSJC con lo que ha ocurrido (y ocurre) con decenas de políticos para que sean unos lazos de colores quien siente en el banquillo a Quim Torra