El secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera que el Rey emérito «puede ir donde quiera porque tiene libertad de circulación» como cualquier ciudadano y ha añadido que no tiene ninguna causa abierta. Dicho esto, ha indicado que no cree que el PP deba «opinar» sobre si «debe o no debe» regresar a España.

Así se ha pronunciado García Egea, coincidiendo con el primer aniversario de la marcha de Don Juan Carlos a Emiratos Árabes Unidos, al ser preguntado si cree que el Rey emérito debe seguir en el ‘exilio’ o es el momento de que vuelva a España.