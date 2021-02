No cabe duda de que Pablo Hasel ha tocado la fibra sensible del régimen; es él quien le ha puesto en entredicho, no sólo ante la opinión nacional sino también internacional. Pero el artista comunista ya está encerrado y contra él ya sólo pueden sumar algún año más de condena; en esa labor parecen moverse ahora sus carceleros políticos.

Sin embargo, en la calle y defendiéndole, está entre otras personas Alejandra Matamoros, una abogada de Hasel que por el mero hecho de ejercer su trabajo ya está en el punto de mira de quienes ven con buenos ojos que el cantante esté encarcelado.

Informamos hace unos días que el SUP se había querellado contra Alejandra Matamoros; ahora tenemos que informar que, sumándose a la persecución política de esta mujer, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) la ha denunciado por enaltecimiento del terrorismo ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Para llevar a cabo su denuncia, la AVT ha argumentado que en unas charlas organizadas por el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR), el 25 de mayo de 2019, Alejandra Matamoros aseguró que los «compañeros» de Euskalherria «tuvieron que luchar» con los «únicos medios» de los cuales disponían. «Ellos lucharon con las armas por su derecho de autodeterminación». La AVT ha considerado considera que la abogada aprovechó la charla para «justificar» la actividad armada de ETA.

La Asociación ultraderechista ha criticado que Matamoros usara el término «compañeros» para referirse a los miembros de ETA, por lo que considera que ello demuestra «afinidad» con la organización armada ya disuelta. Del mismo modo, la asociación cree que «presupone un claro contenido de enaltecimiento o justificación» manifestar que la única forma que tenía la organización era mediante «acciones violentas».

Así están las cosas. Esto no es más que un breve capítulo de una historia que no ha hecho más que comenzar. No sólo Pablo Hasel está necesitado de solidaridad; está también la necesitan las personas que no han dudado en llevar a cabo la defensa del cantante y militante comunista injustamente encarcelado.

