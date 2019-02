Pedro Sánchez ha opinado; vamos a rebatirle

Lo hemos dicho en más de una ocasión, pero no está de más repetirlo. Su llegada a la presidencia no fue por decisión popular, sino fruto de una moción de censura. Pedro Sánchez no era diputado ni senador y, tras haber cosechado con su partido los peores resultados en unas elecciones, éste sólo cuenta con 84 diputados en el Congreso. Vamos, que será un presidente legal, pero la legitimidad para serlo brilla sin duda por su ausencia.

Pues bien, el “flamante” presidente del Gobierno español se ha expresado hoy en éstos términos, a través de su cuenta de Twitter:

1º tuit.— “La independencia de Cataluña ni es constitucional ni la quiere la mayoría de catalanes. La mayoría está con el autogobierno. Esto es, con la convivencia, el diálogo y la Constitución. Lo he defendido siempre tanto en la oposición como ahora en el Gobierno”.

1.— Si una premisa indispensable para que se de la democracia es el derecho de autodeterminación, con el que podría llegar (o no) la independencia a Catalunya, no se contempla en la Carta Magna española, ¿qué clase de Constitución tenemos?

Sólo se puede saber lo que quiere la mayoría poblacional mediante la realización de un referéndum. Luego, decir que la mayoría de la población catalana “está con el autogobierno” sin haberle preguntado siquiera es, cuando menos, una estupidez, además de una grandísima mentira. Permita, señor Sánchez, un referéndum y lo sabremos.

Por cierto, cabe recordarle que en Venezuela también tienen una Constitución que no permite el golpe de Estado que se pretende y que usted avala de manera tan sumisa al imperio.

2º tuit.— “La política hace extraños compañeros de cama. El independentismo votará en contra de unos presupuestos sociales buenos para Cataluña, y las derechas en contra de unos presupuestos sociales buenos para España. ¿No será que viven mejor en la confrontación que en las soluciones?”.

2.— Efectivamente, señor Sánchez, extraños compañeros se meten en la misma cama. Usted, por ejemplo, que junto a su partido se arroga ser la “izquierda”, se metió en la misma cama que la derecha, encarnada por el PP y Ciudadanos, para aplicar el 155 contra el pueblo de Catalunya. Los ejemplos de su “infidelidad ideológica” abundan por doquier. ¿O es que, en realidad, también usted y su partido son de derechas? Todo indica que sí, luego quizá no ha sido infiel a su ideología sino un mentiroso compulsivo ante el electorado cuando pide su voto.

3º tuit.— Ni unos ni otros han entendido lo que supuso la moción de censura: la puesta en pie de una España moderada, cabal y progresista que quiere conquistar su futuro y no regresar al pasado”.

3.— El PSOE es el partido que más tiempo ha gobernado durante la llamada “democracia” española, y todo el mundo sabe lo que hizo. ¿Por qué con su llegada al Gobierno debemos pensar y creer que usted, perteneciendo al mismo partido de la rosa que huele a mierda, va a hacer las cosas de manera diferente. Lleva sólo unos meses en el cargo, los suficientes para saber que tanto a nivel nacional como internacional usted es un triste y miserable apéndice de sus predecesores.