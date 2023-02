“La intención es clara: a base de terror frenar luchas y protestas ante el empeoramiento de las condiciones de vida cuyo descontento y hartazgo no pueden apagar con las insultantes limosnas de las que se pavonean”

“Este contexto es muy favorable para elevar la conciencia y organizar. Una gran oportunidad para restar apoyo popular al régimen y debilitarlo”

“Ante las elecciones, creo que lo útil es hacer campaña por el boicot activo, llamando a organizar la lucha en los barrios, centros de trabajo, etc”

“La lucha por todos los derechos y libertades que este Estado niega con violencia requiere unidad”

“Hay que denunciar alto y claro que la OTAN es la culpable de esta guerra, como de tantas otras más para hacerse con el control del planeta”

“El interés por el Comunismo no deja de aumentar”

“El Govern català ha demostrado ser una pata más del régimen […] llevan años tolerando la represión contra miles de independentistas y antifascistas”

“Se han cebado con nuestro sector porque surgimos una generación de raperos muy reivindicativos que señalábamos a los culpables de tanta barbarie sin medias tintas y nos solidarizábamos con los revolucionarios encarcelados y sus organizaciones”

“El fascismo, encubierto o no, es una forma de dominación de la burguesía que suprime sistemáticamente las libertades políticas más fundamentales”

Pablo Hasèl (Pablo Rivadulla Duró) ha cumplido dos años en prisión, la mitad de la condena. Su salud se resiente, pero se mantiene firme en sus convicciones. En esta nueva y amplia entrevista resalta que el médico no le ha podido analizar hasta la fecha porque los Mossos no respetan su intimidad y culpa al Govern català de incumplir el compromiso alcanzado para la visita médica. “No respetan ni la asistencia médica digna mientras encima se llenan la bocaza de libertades, derechos y lucha contra la represión. Es una clara venganza por denunciar sus políticas y no haberme arrodillado en prisión”, dice. Describe un panorama “desolador” en el centro penitenciario Ponent en Lleida y un ejemplo es la comida, que ha empeorado, lo que agrava su situación. “En ocasiones la comida ha llegado con cucarachas, el agua sale llena de cal, falta limpieza, los chinches abundan y quienes trabajan en la cocina denuncian la presencia de ratas”. Esto en pleno siglo XXI y en un país desarrollado, como dicen. Rechaza los planes de la OTAN y el apoyo del Gobierno español a Zelensky. Llama hacer “boicot activo” por la abstención en las elecciones y pide trabajar por lograr la amnistía total

Lo primero que nos gustaría es conocer ¿cómo te encuentras de salud? ¿Qué te ha pasado? Y a ¿qué se debe ese maltrato al que estás sometido?

En prisión, hace más de un año me contagié de una bacteria estomacal, el Helicobacter. Causándome fuertes y constantes dolores de estómago, pérdida de mucho peso en poco tiempo y agotamiento. Además de que los análisis de sangre me salen muy bajos de todo. La pésima alimentación de aquí no ayuda y es común entre los presos tener problemas estomacales. Uno cogió la misma bacteria con mayor gravedad. Tras presionar me sacaron a que me atendiera el médico en el hospital y al ver los análisis me dijo que más allá de la bacteria tengo algún problema estomacal que ‘hay que mirar’. Me programó una colonoscopia y tras esperar meses me trasladó un ejército de Mossos que pretendían estar en la consulta mientras me la realizaban, teniéndome esposado pese a estar dormido por la anestesia. Querían estar a escasos centímetros mirando fijamente. Lógicamente me negué y se quedó sin hacer. No había riesgo de seguridad según sus parámetros, así que lo hicieron para intentar humillar. Me consta que con otros presos políticos la policía ha actuado igual, pero con muchos presos sociales, no.

Tras dos meses de campaña solidaria señalando al Govern català responsable de este maltrato, se comprometieron a respetar la intimidad y me dieron otra fecha. Después de los días de dieta como preparación previa para la prueba, en los que la cárcel no me facilitó todo el alimento que requería pasando hambre, al ir a salir hacia el hospital los Mossos me advirtieron con chulería que no iban a apartar de mi la mirada ni un segundo. Una vez más no pude realizarme la prueba y el Govern incumplió su compromiso. No respetan ni la asistencia médica digna mientras encima se llenan la bocaza de libertades, derechos y lucha contra la represión. Es una clara venganza por denunciar sus políticas y no haberme arrodillado en prisión. A todo esto hay que sumar las condiciones de insalubridad que padecemos y que tienen mucho que ver con los virus y otras enfermedades. En ocasiones la comida ha llegado con cucarachas, el agua sale llena de cal, falta limpieza, los chinches abundan y quienes trabajan en la cocina denuncian la presencia de ratas.

Actualmente aún tengo molestias y seguimos denunciando el maltrato para que se respeten este y otros derechos que supuestamente dicen que tenemos. Pero incumplen hasta su propia legalidad impunemente mientras encima nos repiten que la cumplamos nosotros.

Por cierto, ¿cuánto tiempo tienes que seguir en la cárcel? ¿Cómo funciona la cárcel por dentro?

Me quedan 4 años que cumpliré hasta el último día porque a los presos políticos no nos reducen la condena si no aceptamos su ‘programa de tratamiento’ enfocado a la colaboración y al arrepentimiento.

En cuanto al funcionamiento de la cárcel, todo está diseñado para intentar anularnos como personas. Se infantiliza, se fomentan el chivateo y el peloteo a los carceleros y a la junta de tratamiento, se frenan quejas con el miedo y el chantaje a través de los permisos de salida, se imponen la sumisión y el control exhaustivo más humillantes, etc. Vamos, lo que sucede fuera pero con aún más herramientas. Es una siniestra tortura sicológica, además de física por el reducido espacio, las condiciones nefastas expuestas anteriormente y en ocasiones, otros abusos. Con el individualismo, la falta de recursos, la ignorancia, las drogas y la fuerte medicación (valga la redundancia), perpetúan la situación. El panorama es desolador.

Quedan lejos los tiempos de luchas de bastantes presos comunes por mejoras. A la mínima protesta colectiva un poco subida de tono acusan de intento de motín y las consecuencias aterrorizan. Por ello a lo largo de los años muchos presos han sido enviados a aislamiento, trasladados, les han negado beneficios penitenciarios y hecho cosas peores. A mi me tuvieron los primeros cinco meses en aislamiento encubierto porque decían que lo fomentaría. Hoy es más probable ver una pelea por tabaco que reivindicaciones entre los presos sociales, con contadas excepciones. A los presos políticos que llevan décadas con importantes e históricas luchas en prisión y en la calle, se les ha aplicado desatención médica, aislamiento, dispersión, cadenas perpetuas encubiertas, etc. Una política de tortura y exterminio como castigo ejemplarizante.

Como en el exterior, varias condiciones se han degradado por la falta de lucha. Por ejemplo, los presos que llevan numerosos años explican cómo la comida ha empeorado mucho. La llamada “reinserción” es una de las mayores farsas. Esto no mejora a las personas ni les facilita oportunidades decentes, todo lo contrario. La miseria y la drogadicción impuestas por los poderosos que son los mayores delincuentes que jamás pisan la cárcel, empujan a la delincuencia. ¿Dónde se van a insertar si el propio sistema los excluye? En el caso de los presos políticos que hemos luchado por cambiar eso, por una sociedad más justa, no aceptamos que nos digan que hemos de reinsertarnos como si hubiéramos obrado incorrectamente por combatir su dictadura inhumana y criminal. Estamos muy bien insertados en los intereses de nuestra clase que defendemos.

Sus cárceles destruyen a mucha gente y provocan o agravan numerosos problemas de salud mental. Muchos acaban en suicidios. También vulneran su legalidad teniendo aquí a muchos que necesitan atención psiquiátrica. La sobreexplotación de los presos que trabajan, los caros precios del economato y los cuantiosos presupuestos supuestamente destinados aquí que a saber dónde acaban porque no se palpan, dejan claro que esto es un negocio.

Dos años parecen poco desde fuera, pero supongo que serán interminables entre barrotes. Como observas la realidad político, económico y social, a tu juicio ¿vamos a mejor? Fuera vemos como quienes sacan rendimiento positivo de la crisis son los mismos de siempre y quienes debieran de estar con el Pueblo lo único que hacen son campañas de márketing para garantizarse sus poltronas en las próximas elecciones ¿tú cómo lo ves desde dentro?

Es evidente que ha habido un serio empeoramiento de las condiciones de vida, acompañado de una profundización en el recorte de libertades. Aunque el marketing falaz del Gobierno [español] se empeñe en negarlo. Como también es objetivo que a costa de ello la oligarquía a la que sirven sigue obteniendo beneficios multimillonarios, batiendo incluso algunos récords. Pero a esta situación asfixiante e intolerable se le opone la lucha organizada independiente (al margen del control del régimen y de su “izquierda” domesticada) que, aunque aún débil, se va fortaleciendo y avanza. Van surgiendo luchas laborales, antirrepresivas, etc, que son chispas que se convertirán en llamas. Por ello hay motivos para la esperanza y no todo es oscuro, no hay razones para el derrotismo al que quieren conducirnos para que nos quedemos de brazos cruzados. El interés por el Comunismo no deja de aumentar y aunque algunos revisionistas intenten anular su potencial revolucionario, no lo logran con todos.

Este contexto es muy favorable para elevar la conciencia y organizar. Una gran oportunidad para restar apoyo popular al régimen y debilitarlo. Lo saben bien los farsantes y oportunistas de UP (Unidas Podemos) y derivados que hacen todo lo posible para desmovilizar, idiotizar, reprimir, blanquear al Estado y socorrer al capitalismo en crisis. Estos esbirros jamás estarán de nuestro lado, les pagan muy bien para lo contrario. Solo cabe denunciarlos y que se pierda toda fe en ellos para que el circo institucional no frente tantas luchas con embustes de todo tipo. Para recordar que no queda más solución que defender organizados nuestros derechos y libertades de forma consecuente, sin confiar en quienes contribuyen a perpetuar todas las lacras bien insertados en la legalidad que nos oprime.

En ese sentido, en mayo habrá elecciones municipales y alguna autonómica y en diciembre serán las generales en el Estado español. ¿Crees que hay que votar?

Desarrollando la anterior respuesta, creo que si es obvio que desde las instituciones nadie defiende nuestros intereses con hechos, no contribuye a avanzar legitimar semejante timo. Cabe recordar que varias organizaciones y partidos siguen ilegalizados, como el PCE(r) por su lucha comunista consecuente, por representarnos. Su legalidad fue diseñada por fascistas para que los revolucionarios no podamos acceder a las instituciones y si alguno lo logra que no tenga margen de actuación. Pero no es un dogma, en determinada coyuntura puede ser útil votar si realmente ayuda a avanzar en la confrontación con el régimen, como en su momento a Herri Batasuna (por ello acabó ilegalizada) o en Catalunya para facilitar la desobediencia civil masiva que supuso el referéndum que también fue ilegal y se encarceló por organizarlo (¡por cumplir un punto del programa electoral!). Dos ejemplos de cómo esos votos sí los ponían en apuros.

Pero con el análisis concreto de estas próximas farsas electorales, más que perjudicar al régimen, votar lo apuntala y le da estabilidad. Usan la participación para decir que ese porcentaje cree en su falsa democracia. De ahí que, como dijo Rajoy, repitan: “vota a quien sea pero vota”. Conscientes de que ninguno se opondrá firmemente a las políticas de explotación, represión y miseria. Por ello creo que lo útil es hacer campaña por el boicot activo, llamando a organizar la lucha en los barrios, centros de trabajo, etc, donde siempre se han arrancado las grandes conquistas. Cuando en sus medios solo dejan espacio a quienes dan la matraca llamando a votar y ni un minuto a quienes llamamos al boicot activo, queda claro lo que les interesa.

¿Por qué el pueblo, que ve como unos y otros nos engañan elección tras elección, sigue participando en las mismas? ¿Nos falta la crítica? ¿No somos autocríticos?

Muchos millones han aprendido por las sucesivas experiencias y no votan. La mayoría desconoce la solución, pero tiene claro que desde sus poltronas ninguno garantiza vidas dignas. En la pasada farsa electoral autonómica en Catalunya se rozó el 50% de abstención. Una gran parte de quienes votan no lo hacen porque confíen en esos politicuchos sino porque creen que es “lo menos malo”. El cuento del “voto útil” hace mucho daño, porque además acepta la perversa premisa de que hay que conformarse con algo malo. De ahí que el Gobierno y sus satélites azucen el miedo a Vox para que se trague con sus políticas enemigas de la clase obrera y los sectores populares.

A medida que más personas vayan conociendo cual es la salida (depende de nosotros), esa abstención masiva irá acompañada de más lucha, transformándose en un potente boicot activo. Una participación inferior al 50% con fuertes movilizaciones en las calles, huelgas, etc dejarían al régimen en una situación complicada.

En la crisis nos han metido estos gobiernos que hacen la guerra para fomentar el negocio armamentístico en el mundo, ¿qué opinas de la guerra en Ucrania? Todos estos políticos que estuvieron callados cuando los nazis ucranianos bombardeaban en Donbass o Lugansk, ahora son los defensores de la guerra ¿qué mundo estamos dejando?

La OTAN lleva años acosando seriamente a Rusia incumpliendo sus compromisos y ha empleado como sicario al fascismo ucraniano. Tanto Rusia como las repúblicas de Donetsk y Lugansk masacradas desde hace casi una década por Ucrania, tienen toda la legitimidad y necesidad de defenderse. No caben vacilaciones ni ambigüedades ante las guerras que provoca el imperialismo y que además pagamos nosotros. Hay que denunciar alto y claro que la OTAN es la culpable de esta guerra, como de tantas otras más para hacerse con el control del planeta. Pues sus genocidios y saqueos en numerosos países no son muy conocidos o cunde la amnesia. No son Rusia ni China quienes invaden territorios a lo largo y ancho del globo o acosan a otros con numerosas bases militares a miles de kilómetros de sus fronteras.

Que USA -como siempre la más interesada en la guerra- haya querido vender el gas a Europa mucho más caro que Rusia tras la contienda, dice mucho de su papel en este asunto. Pero estos datos claves para comprender lo que acontece, son silenciados por los medios del imperialismo que lo reducen todo a la “locura y maldad de Putin”. Parece ridículo pero la manipulación más disparatada cala en las amplias masas. La guerra generada por el imperialismo va acompañada de una constante guerra sicológica para justificarla, controlar y someter a través del miedo. Para ello han repetido barbaridades como que Rusia quiere bombardearnos e invadirnos. Así venden a la OTAN como los “salvadores demócratas” que nos protegen. Algo muy peligroso que necesita ser contrarrestado.

Que este Gobierno (desde su llegada ha aumentado un 50% el gasto en Defensa) derroche millonadas en armar al fascismo ucraniano, pone de relieve lo que es. Otra cuestión fundamental en la que se ponen de acuerdo con PP-VOX. Para ser progresista hay que oponerse con firmeza al imperialismo y defender la legítima autodefensa de los agredidos por este. Como es lógico, Rusia no va a permitir que hagan con ella lo que hicieron con Libia y una extensa lista más.

El Govern catalán ¿te ha defraudado? ¿Esperabas más? ¿Qué opinas de todo ese articulado legal sobre la secesión, etc, pero que incluye penas mayores por hacer protestas en la calle? No han retirado la ley mordaza, pero surgen otras igual de malas o peores. ¿Se trata de amordazar a la gente, meterla miedo para que no proteste?

No me ha defraudado, no esperaba más que nula lucha, colaboracionismo represor, políticas de sobreexplotación y pobreza y apoyo al imperialismo. Han demostrado ser una pata más del régimen, cosa que queda muy clara en amplios sectores catalanes. Que hayan facilitado -y encima vendan como una victoria- que agraven las condenas por “desórdenes públicos”, evidencia que carecen de escrúpulos. Nada nuevo, llevan años tolerando la represión contra miles de independentistas y antifascistas. Solo buscan salvar sus poltronas a costa de perjudicarnos, lo demostró el pacto de los indultos a cambio de sumisión y apoyo al Gobierno del régimen. Tampoco exigieron al Gobierno -a cambio de sostenerlo- que derogaran leyes represivas como la mordaza, las de expresión… Permitiendo además la aprobación de más, como la “Mordaza digital”, la de protección de datos o la de “Seguridad Nacional”. Especialmente esta última tan desconocida parece calcada de los nazis.

La intención es clara: a base de terror frenar luchas y protestas ante el empeoramiento de las condiciones de vida cuyo descontento y hartazgo no pueden apagar con las insultantes limosnas de las que se pavonean.

¿Hoy está más lejos la Independencia de Catalunya, de Euskal Herria, de Galiza, vamos de los pueblos del Estado español?

Está más cerca el derecho a la autodeterminación efectivo que logre la independencia si cada pueblo aludido así lo desea, porque está más cerca el derrumbe del régimen que lo impide. Creo que la conquista de la República Popular, uniendo luchas entre todos los pueblos para disponer de la fuerza necesaria para derribar la opresión de este Estado, es la vía más probable para hacer efectiva la autodeterminación. Con ello no digo que las naciones oprimidas no tengamos que intentarlo antes si es posible, como sucedió en parte el 1 de Octubre. Digo en parte porque se defendió el referéndum pero luego la influencia de los políticos processistes que recularon, impidió que se tratara de implantar el resultado con rebelión popular. Precisamente esta confrontación nacional también puede debilitar al régimen y acercar su fin. No es imposible que en determinada coyuntura se pudiera arrancar con lucha la independencia bajo este régimen, pero es más complicado que la otra opción. No solo por una cuestión de fuerzas, táctica y estratégica, la lucha por todos los derechos y libertades que este Estado niega con violencia requiere unidad. También por solidaridad. Si nos oprime el mismo régimen (sea a nivel nacional o como clase) es lógico que necesitemos combatirlo juntos.

Tu estás en prisión, entre otras cosas por rapear contra la corona española, heredera de Franco, mientras el emérito vive a todo lujo. ¿Qué piensas echando la vista atrás, volverías a criticar al rey de los españoles? ¿Porqué la libertad de expresión en el Estado español está cuestionada? Hace unos días volvieron a condenar a un rapero en Iruñea, ¿sois el objetivo del poder? ¿No les gusta la crítica?

Por supuesto: lo sigo y lo seguiré denunciando. Con aún más razones. Cuando pretenden silenciarnos aún hay que difundir más el mensaje que temen. De lo contrarío, ganan los inquisidores,

En este Estado no hay libertad de expresión, no es que esté en peligro. Basta que nos repriman a unos cuantos (que somos miles) y exista la posibilidad de que vayan a por más, para que la libertad no exista. Por ello muchísimas personas se autocensuran por miedo. ¿Cómo va a existir la libertad de expresión así? Otra coda es que quienes blanquean a este Estado como la “izquierda” domesticada, reduzcan algo tan grave a mera anécdota de escasa importancia. Lo primero que hacemos para defender cualquier cosa es expresarnos, así que la relevancia de esta libertad -como de cualquier otra- no es un asunto menor. Es una vergüenza que, por ejemplo, tan poca gente del mundo del arte y la cultura se haya movido para evitar exilios y encarcelamientos por delitos de expresión de este calado.

Recientemente se han cebado con nuestro sector porque surgimos una generación de raperos muy reivindicativos que señalábamos a los culpables de tanta barbarie sin medias tintas y nos solidarizábamos con los revolucionarios encarcelados y sus organizaciones. Pero el ensañamiento lleva muchos años contra militantes, periodistas comprometidos con la realidad, abogados de represaliados, artistas de todo tipo, usuarios de redes sociales… Cualquiera que diga algo realmente incómodo para los pilares del régimen se convierte en objetivo. Como en otras batallas, necesitamos defendernos de estas agresiones fascistas con unidad y combatividad.

Esta pregunta creo que ya te la hice en alguna de las anteriores entrevistas, pero ¿mantienes que es necesaria la amnistía total?

Como respondí entonces no se puede hablar de que existan libertades democráticas mientras las prisiones están llenas de quienes luchamos por éstas. La reivindicación de la Amnistía Total, que cada día se extiende más, es fundamental que esté presente en el movimiento popular. Actualmente amplios sectores de las masas sienten rechazo hacia los representantes del régimen. Sin embargo, está mucho menos extendido el conocimiento de quienes estamos encarcelados por defender su dignidad.

Para que la reivindicación cale más y aumente la solidaridad, es importante hacerlo entender. De lo contrario, parecemos algo lejano, que no va con ellos. En este sentido, en Euskal Herria se hizo una buena labor, aunque ahora muchos que antes la abanderaban quieran cargarse esa reivindicación.

Además si el Estado pone tanto empeño en tergiversar y en ocultarnos a los presos políticos es porque, entre otras cosas, sabe que quita la careta a su falsa democracia. La lucha por poner fin a este sistema no puede ir desligada de esta reivindicación como pretenden organizaciones que blanquean al régimen ocultándonos e incluso calumniando, ayudando así a los represores.

El Frente Popular contra el que el fascismo ejecutó el golpe genocida se unió en torno a puntos fundamentales como la Amnistía Total y esa unidad permitió conquistarla. Un frente que, a diferencia de los de lo que vomitan PP-Vox, no tenía absolutamente nada que ver con los carceleros de UP. Necesitamos unirnos contra la represión, cosa que desde luego no pasa por ir de la mano de los represores y sus colaboradores.

Lo que está claro es que la ultraderecha toma fuerza. El PP gobierna con ellos en Castilla-León y lo hará en el Gobierno español si necesita sus votos. ¿Qué estamos haciendo mal para que estén ganando protagonismo los herederos del fascismo?

Creo importante recalcar que el fascismo va mucho más allá de Vox, que solo es una de sus manifestaciones. El fascismo, encubierto o no, es una forma de dominación de la burguesía que suprime sistemáticamente las libertades políticas más fundamentales. Eso sucede, con mayor o menor intensidad (dependiendo de la resistencia que enfrente), desde el 39 tras la victoria del golpe fascista en el Estado español. Nadie puede sostener con argumentos que aquí hubo una verdadera ruptura con el fascismo en la farsa de la “transición” que supuso una continuidad maquillada para engañar/dominar mejor. El fascismo clásico era insostenible y fue reformado, se adaptó a los nuevos tiempos. Dimitrov ya avisó de que el fascismo en general emplearía la farsa parlamentaria como camuflaje. El Estado turco también la emplea y pocos ponen en duda que sea un régimen fascista,

Hoy aquí no necesitan el terror más abierto empleado en otras épocas con una poderosa resistencia. Cabe recordar que fue el PSOE y no Vox quien creó a los GAL para asesinar a antifascistas ya en lo que llaman “democracia”. Eso cuando no lo han hechos sus cuerpos represivos con el amparo de tribunales políticos herederos del fascismo que también han permitido la tortura, ilegalizado y encarcelado a miles de antifascistas. También por militancia política pacífica. No necesitan a ningún Vox para imponer tantas atrocidades. Desde UP-PSOE a Vox sostienen al mismo régimen fascista y aunque digan tener muchas diferencias a la hora de la verdad se ponen de acuerdo. Como el PCE carrillista fue fundamental para perpetuar el poder y la impunidad del fascismo. Absolutamente todos cierran filas para defender la explotación, la represión y criminalizar a los revolucionarios. Cuando se pone al régimen en apuros como recientemente en Catalunya, desde UP a Vox defienden la misma legalidad ilegítima. Todos pidieron represión contra el independentismo. Como lo harán cuando estallen revueltas ante el insoportable panorama con el que se lucran.

Quien realmente ostenta el poder, la oligarquía que amasó fortunas con Franco y posteriormente, tiene el Estado a su disposición para fomentar el terror con el fin de perpetuarse. Cuando hay millones de trabajadores con pánico a una mínima reivindicación por poder ser despedidos, ¿de qué libertades hablamos? El terror no solo lo ejercen con golpes, multas y prisión. Esta forma de dominación es la misma que interesa a Vox. ¿Es que acaso las rejas de PSOE-UP son de golosinas y nos liberan? Precisamente les interesa Vox porque se desvía la atención, se blanquea al resto y la represión u otras políticas escandalizan menos si se imponen en nombre del “progresismo”, cuando aún adquiere mayor gravedad. Vox es peligroso y hay que combatir su discurso y hechos reaccionarios que están calando en parte de la clase obrera. Del trabajo que hagamos dependerá restarles influencia. Pero no menos peligrosos son el resto de partidos que sostienen este régimen putrefacto enemigo de nuestra dignidad. Quien se ha cargado numerosos movimientos sociales ha sido UP, no Vox que no puede engañarlos. A la movilización popular le hacen mucho más daño gobiernos de la falsa izquierda.

Por último, ¿puedes dedicar unas estrofas de alguna de tus composiciones a nuestros lectores?

Un trozo de una letra escrita en la cárcel sobre los presos políticos titulada “Secuestrados”: ‘Por mirar hacia otro lado/llenaron nuestra mirada de alambradas/pero aún vemos la meta clara/como la certeza de que el muro no nos para/Por rescatar a la libertad que secuestran/nos añadió más rejas su opresión siniestra/pero al no claudicar la lucha se fuga/y combate en las calles junto a la tuya/Nos esposaron por echarte una mano/pero el puño cerrado golpea al tirano/No fue en vano, caerán por su propio peso/no pueden tener a un Movimiento preso’.

(Una entrevista de Juanjo Basterra, JotabePRESS / Sare Antifaxista)