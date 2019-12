Objetivo de la Cumbre del Clima de Madrid: Que el capitalismo no aparezca como responsable del desastre

La Cumbre del Clima que se celebrará en Madrid representa, dicen, «una plataforma de diálogo, sensibilización y participación en la lucha contra el cambio climático, la transición justa y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible». Esto es, el capitalismo ha engullido la causa ecologista para vomitarla sin contenido social, sin crítica ni revolución. Su objetivo es desvincularse de responsabilidad alguna con la destrucción del planeta. Así, el consumo enfermizo de las sociedades opulentas junto al expolio de las materias primas para alimentar lo primero, no son vistas como causa del problema. Los jefes de estado se darán cita en Madrid para dejarnos claro que no hay culpables y que modificando cuatro prácticas algo distorsionadas no será necesario tocar el modelo. El capitalismo no puede salir mal parado de la cumbre, este es el objetivo.

La agenda oficial lo deja claro:

1. Equidad global e intergeneracional

El lunes 2, día en el que arrancan oficialmente los eventos de la COP25, los jóvenes ecologistas protagonizarán una jornada dedicada a la educación ambiental contra la crisis climática. La generación del ‘Fridays for future’ impartirá charlas sobre justicia climática global, los nuevos modelos de liderazgo para la promoción de la sostenibilidad o el papel de la información en la lucha contra el desastre ambiental. También está prevista la lectura de un manifiesto de la asociación Jóvenes por el Clima, ya presentado en la cumbre de Acción Climática de Nueva York.

2. Ciudades y regiones

El martes 3 estará dedicado a la descarbonización de los territorios y a los actores implicados en este proceso. En las actividades abiertas al público se discutirá, entre otros, la capacidad de las propias ciudades para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y los efectos, ya visibles en la actualidad, de la crisis climática sobre la población, las infraestructuras y los bienes concentrados en las grandes metrópolis. También se plantearán alternativas y proyectos sostenibles, como la construcción ecológica o el fomento de las universidades con una huella neutra de carbono.

3. Ciencia, innovación e industria

El miércoles 4 las actividades girarán alrededor de las soluciones a la crisis medioambiental aportada por científicos y actores implicados en la industria. La jornada empezará con la presentación de la asociación ‘Scientist for future’ (Científicos para el futuro), integrada por más de 26.000 profesionales de toda Europa. Las universidades españolas presentarán un manifiesto sobre el rol de estas instituciones en la lucha contra la emergencia climática. También se presentarán iniciativas, startups y otros proyectos innovadores para hacer frente a los diferentes retos de futuro.

4. Agricultura, uso del suelo y bosques

El jueves 5 se planteará como una jornada de debate sobre el rol de los entornos naturales tanto como afectados por la crisis climática como actores para la transición ecológica. Se hablará, por ejemplo, de los estragos ambientales causados por los incendios, entre muchas otras de las afectaciones. Algunas ponencias abordarán el impacto ambiental del sector agrario y sus métodos de producción. También habrá actividades centradas en los retos del sistema alimentario ante los desafíos actuales y la transición hacia una dieta saludable a la par que sostenible.

5. Océanos y agua

El viernes 6, para reforzar el mensaje de la ya conocida como ‘Cumbre azul’, las actividades del día estarán centradas en los efectos de la crisis climática sobre los ecosistemas acuáticos. Las ponencias abordarán temas como el deshielo, la subida del nivel del mar, la afectación de las áreas marinas y, en general, la importancia de la protección de los océanos. También se abordarán retos y soluciones en la gestión del agua en las ciudades, entre otros.

6. Finanzas sostenibles

El lunes 9, inaugurando la segunda semana de la cumbre, se hablará de cómo el sistema económico debería adaptarse a los nuevos retos planteados por la crisis climática. En las ponencias de este día se abordarán cuestiones como, por ejemplo, la transformación del sistema hacia un modelo sostenible, la economía circular. La jornada también contará con ejemplos concretos de proyectos de empresas e instituciones comprometidos con el medio ambiente.

7. Equidad y género

El martes 10 se hablará estará dedicado al papel de las mujeres en la lucha contra la emergencia climática. A lo largo del día se desarrollarán una serie de actividades para concienciar sobre la importancia de que la transición ecológica también incorpore la perspectiva de género y reconozca la aportación de las líderes de los nuevos movimientos ecologistas. La jornada, cuyo objetivo es el empoderamiento de las mujeres comprometidas con la acción climática, también contará con una entrega de premios de parte de los organizadores del la COP25 para reconocer el trabajo de mujeres destacadas en la lucha por el planeta.

8. Resiliencia, biodiversidad y economía circular

El miércoles 11 se centrará en el proceso de adaptación de ciudades, personas, comunidades y recursos frente a la emergencia climática. Ese día se abordarán cuestiones como las inversiones necesarias para apoyar a las regiones en el proceso de transición ecológica. Entre las propuestas destacadas, el acceso al financiamiento climático. También se abordarán soluciones para hacer frente a la crisis climática desde la protección de los recursos naturales y la biodiversidad, entre otros.

9. Transición justa

El jueves 12 las conversaciones se centrarán en el concepto de democracia ambiental. Las ponencias abordarán cuestiones como el impacto de la crisis climática en los recursos, la seguridad alimentaria y la pobreza. También se hablará de la participación social en el proceso de una transición ecológica centrada en la justicia social.

10. Neutralidad climática

El viernes 13, último día de la programación de esta nueva edición de la Cumbre del Clima, el debate se centrará en los desafíos y oportunidades de futuro con el mirada puesta en el 2050. Las ponencias abiertas al público plantearán enfoques alternativos para, por ejemplo, acelerar la transición energética y aumentar la ambición de las acciones climáticas.