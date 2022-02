En apenas unas horas insurgente.org dejará de salir como tal en la red. Nuestros enemigos pensarán que ha habido una derrota pero se quedarán con las ganas: nos mudamos. Nos vamos a una casa más grande con nuestro bagaje de información al margen del Régimen del 78, subversiva, no cómplice ni herramienta de organización alguna. Nuestra línea ideológica seguirá presente en esta nueva propuesta. No podría ser de otra manera para un medio que nació en el año 2004 y que venía precedido de una web anterior llamada CádizRebelde, que surgió en 1998. Es un tiempo más que determinante para concluir que siempre estuvimos. Siempre con los de abajo en esta lucha de clases que desde el poder intentan hacer creer que ya no existe. Las noticias difundidas han sido decenas de miles, y la fidelidad de los lectores y lectoras insustituible. A ellos y ellas, solo nos cabe daros la gracias e invitarles a que sigan con nosotros en este camino que hemos emprendo junto a compañeras y amigos de Kaosenlared, que durante muchos años también han estado informando incansablemente desde la red. Para esta llegada a la nueva casa se ha contado con el trabajo ingente de hermanas como Diana y Víctor. La casa que se ha preparado estará llena de lucha de clases sí, pero también de anticapitalismo, ecología, feminismo, antimperialismo, antifascismo, solidaridad, internacionalismo… de los valores que nos unen y que nos hacen mejores. Crecer junto a ustedes significará que están ahí, leyendo, difundiendo, colaborando y que, por tanto, los objetivos de esta lucha que continuamos desde esta nueva trinchera informativa son claros. Aprendimos que ilusionarse cuando se llega, es relativamente fácil, lo complicado es hacerlo con el camino que, encima, muchas veces parece un desierto con francotiradores dispuestos a eliminarnos. Con ustedes no nos da miedo. La sangre insurgente no nos deja ser de otro modo. Nos vemos. Gracias por dejarnos seguir juntos.