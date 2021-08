La marcha, convocada por el colectivo Parte Zaharra Aske! y se gritaron consignas como:

«PSOE-PNV la misma porquería», «Txakurrak kanpora» (Perros fuera, en referencia a la Ertzaintza), «Gazteak gara, ez terroristak» (Somos jóvenes, no terroristas), «Sobran policías, faltan hospitales», «Presoak kalera, amnistia osoa» (Presos a la calle, amnistía general) o «Fuera policía de este barrio».

No Aste Nagusia se celebró en San Sebastián durante la semana siguiente, del 14 al 22 de agosto, pero la Ertzaintza detuvo a 40 personas y puso bajo investigación a 63, acusadas de provocar incidentes. El grupo Parte Zaharra Aske, sin embargo, ha denunciado algunos comportamientos de la Ertzaintza y, convocado por el colectivo, ha realizado una manifestación en el Casco Antiguo de San Sebastián , con el lema No Represión, el Casco Viejo Vivo .

El grupo Free Old Town convocó una manifestación en la Plaza de la Constitución, y cientos de ciudadanos se han sumado a la convocatoria. En el camino, los que se sumaron a la protesta «son jóvenes, no terroristas». «No, no, no, sin represión», e «Iñigo Cabacas, te recordamos», gritaron, entre otras cosas. También comparecieron contra el PNV y el PSE-EE.

Al finalizar la marcha, criticaron el comportamiento de la Ertzaintza: «Ha habido identificaciones arbitrarias en todo momento, detenciones directas de personas con antecedentes penales, agresiones a muchas trabajadoras a domicilio y golpizas a jóvenes en el momento de las detenciones y en la policía. estación.» En un comunicado convocando a la protesta, también informaron que “se alentó a los menores a firmar la autoincriminación en los calabozos sin la presencia de sus padres”.

Los organizadores advierten que quieren hacer hincapié en la «necesidad de afrontar la represión de forma colectiva»: «Ante la manipulación mediática y la impunidad policial, reafirmamos nuestra voluntad de seguir organizando la solidaridad».

