En las sociedades de ‘capitalismo avanzado’ lo político ha dejado de ser un hecho específico, sin embargo sería un grave error creer que por ello lo político haya desaparecido <<el cáncer sigue ahí>> difundido en la sociedad abarcándola por completo. Lo que para el marxismo considerado como moral constituía la meta a la que sólo se llegaba tras un largo y sacrificado camino de perfección, esto es, vivir cada momento de la vida como un verdadero, auténtico marxista, en cuanto el marxismo deja de ser un método de análisis para convertirse en una doctrina moral se ‘evangeliza’ (el capitalismo lo consiguió sin esfuerzo) ¿Acaso el progresismo de poder <<considerado ultraizquierda>> no vive cada momento de su vida un rol procapitalista infiltrándose en nuestras vidas cotidianas como algo natural? ¿No nos han ido inculcando una serie de actitudes de apariencia “positiva”, como la democracia formal, el deseo de bienestar, la cultura (globalizada y consumista) del ocio… pero al mismo tiempo, y con el mismo gesto protector y paternal, nos ha ido inoculando otras negativas, por poner un único ejemplo, la política de disuasión nuclear?

«Prometo dar lo mejor de mí mismo»

Estos interpretes, de la versión política asentada sobre el orden mundial del viejo mundo, enfocada para el estallido social se multiplican, como si de un rubor juvenil sorpresivo irrumpiera llamado a encarnar y dirigir el misterio de los sencillos. Desfilan sobre el planeta destellos fantasmas sacados como tropa en reserva, moldeada para la erupción que provoca encabezar revueltas programadas, formando escuadrones en nuevas generaciones a dirigir naciones, en calidad de charlatanes, pantomimas del eje mundial de la política económica imperialista. En su papel lacayo de liderar gobiernos, han venido preservando durante todas estas décadas el capital que representa a escala internacional, las oligarquías globalizadas en falsas democracias, cambios de gobierno y revoluciones colorines. Un capital que no llega jamás a las capas, más proletarias, que en otros tiempos representó la base de producción (sostén del capitalismo), volcado hacia otros valores de ‘productividad’ sembrando campos de guerra, ocupaciones, tráfico de armas, turismo y trata de blancas, donde el hombre abunda entre los cientos sino miles o millones de <<nidos de amor>> dentro y fuera del cerco de la gran potencia hotelera en máximo número de estrellas, para la explotación y degradación social. Degradar como criminalizar está al alcance de la mano telón a destapar tabú para poder dirigir medios y naciones. Gabriel Boric, en Chile, ha sucedido al fascista Sebastián Piñera; asumió la banda presidencial tejida por costureras revolucionarias, un desayuno con dirigentes vecinales antes de la ceremonia y otros símbolos en su investidura, que pretende marcar un antes y después al Chile, de las detenciones, y asesinatos por doquier por esa misma policía y ejército golpista; la misma que tenía Piñera, que asesinaba mujeres en las revueltas del 2019, que junto a los aún presos políticos encarcelados en décadas como en el Estado español, las cárceles chilenas como la España del Presidente psoeista, siguen representando, un gran testimonio de la represión vivida que golpea toda la deformidad cóncava de sonrisa en cristal, que les acompaña, presta a romperse en mil pedazos en reconstrucción de ácidos sobre emociones. El capitalismo no se detiene jamás ante nada ni nadie, sigue fabricando líderes al estrado donde recibir abrazos hasta del propio predecesor Piñera, entre saludos a militares golpistas, pro-golpistas y representantes en juramento a la bandera y constitución sin corbata para mejor reforzar la sokatira (soga, tira y afloja) tensando y curtiendo moldeada para enfrentar batallas. Método utilizado, para la Transición, intransitable, de la España falangista del refuerzo impuesto en chaqueta de pana, dispuesta para la andadura nacional de la cruzada franquista en Felipe González, disparando su puño la entrada en la OTAN, en camisa a cuadros de obrero de las grandes fábricas. Había estallado la era ‘legal’ permitida, del reclamo, en reclamo de camuflaje entre viseras, pasamontañas y pañuelo a lo palestino simulando una izquierda que a su vez iban trasquilando a golpes en las calles, centros de trabajo y casas. Casos de apabullantes sombreros en ala ancha de feria han ido curtiendo sus líderes sobre el populismo que van asentando. Los hubo de buzo minero ‘comunista’ del PCE, hasta de sotana y bata blanca. Irrumpieron sobre escena internacional peludos de jersey de lana en simulacro artesanal sin el bocadillo en mano hacia el tajo de la construcción, sería demasiado. Algunos más snob se presentaron en peluquines y diseños en moño, melenas yeyé, trenzas y coletas en estampa pacifista de la casa de la pradera tal como proclama la eucaristía, a sus bases, reforzando la puesta en marcha de la otra mejilla en vidorra de funcionarios del Estado. Siguen multiplicándose por doquier como siameses <<diplomáticos de la represión>> sobre economías y políticas de guerra.

Gabriel Boric, nuevo presidente de la República, tomó la fotografía oficial en el palacio de Cerro Castillo; ocasión supongo histórica, para él, llena de símbolos a favor de las líneas maestras de acción común, en todos las erupciones repentinas de movimientos que llaman, de liberación, surtidores del si al amor no a la guerra sobre ‘bonitas’ evoluciones mágicas, llamadas revoluciones, aportando un modelo de capitalismo más rancio que innovador. Muy repetitivo, por otra parte, en copia y pega del modelo feminista, LGBTT en diversidad social, guerrillero internacionalista, antiimperialista sin fronteras, ecologista… [sobre un modelo de vida y economía publicista, calcado sobre alternativas de una izquierda engullida por la apisonadora modélica de la Transición política en el Estado español, tipo MCE, de los años 80/90 (superando su modelo, diezmado en Podemos y Syriza de Grecia)]. Nada de nacionalizar los medios de producción. Nada de eliminar al ejército, policía y jueces, herederos del orden pinochista. Nada de relaciones saludables, ‘con los demonios del comunismo’, sean socialistas sean anarquistas sean pro´rusos sean tipo economía capitalista, peras, bananas, o platanitos. Nada contra el fascismo ni neonazismo, ni sacristía ni Frascuelos ni Marías en procesión, al redoble de tambor. Nada en definitiva. Nada que adultere y altere la esencia hitleriana sembrada en Ucrania. Nada que impida la entrada al mundo de la OTAN, en nombre de la CIA, del Pentágono, o de la propia Unión Europea ¡¡Nada de nada!! Nada ajeno al cerrar filas contra el pacto satánico, sea China, Corea, Rusia, y más allá de ellas ¡¡Nada!! Nada que vaya contra la pandemia a la que hay que estirar como sokatira amortajando las vacunas que de estos países lleguen, sean malas sean buenas sean mejores ¡¡Nada!! Nada que en definitiva nos deslumbre con el camino trazado a emprender venga de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y otras hierbas, a abolir, hasta nuevas órdenes sobre la sabia política presidencial. Nada contra la formación del presidente de la ética de las democracias, en círculo solar tejido por las tarántulas, del Pentágono ¡¡Nada!! Nada contra nuestra nueva (vieja) política exterior que tejió el golpe de estado contra el pueblo chileno y su representante de la Unidad Popular ¡Nada! Nada! Nada contra nuestra diversidad femenina de libertad y democracia ‘igualitaria’ que vencerá sobre nuestras urnas y juramentos de Estado. Nada de nada, el que se defienda será castigado, acorralado, señalado ¡Nada para calmar la tos tendenciosa del izquierdismo “terrorista”! ¡¡Nada!! Nada se impondrá al futuro prometedor sobre nuevas bases de relaciones internacionales prósperas en economía gubernamental: <<Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para estar a la altura de los desafíos que tenemos como país>>. El nuevo presidente en su mensaje ha ido puliendo el brillo de su chaqueta de manga ancha a medida, de la carrera política presidencial, alejada de los hacinamientos de las grandes fábricas y yacimientos mineros, tan ajenos hoy a las escalinatas universitarias de la formación “periodística y presidencial” irrumpiendo en combates callejeros y estudiantiles. Como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau Ballano, cumple a rajatabla contratos y presupuestos rapados en diseño de postín contra los desahucios, miseria y empobrecimiento salarial irrumpiendo si en política municipal si en el Parlamento Boric, como en 2014, remarcando la marca de rojetes de la democracia: <<‘Practicaremos la autonomía política en el ámbito internacional sin subordinarnos a ninguna potencia’, dijo, irrumpiendo y aclamando el grito en oleada de voces: «Boric, amigo, el pueblo está contigo»>>. (¿Si?,¿la practicaremos? ¡Pues empezamos bien!): <<Vamos a tener una visión clara de respeto a los derechos humanos, de respeto al derecho internacional, de promover humildemente nuestros esfuerzos de diálogo y de cese de hostilidades. Y hemos estado conversando con el representante de Ucrania, en Chile, sobre cómo podemos presentar algún nivel de ayuda humanitaria en lo que está en nuestra capacidad y ojalá hacerlo a nivel latinoamericano>>. (Boric, durante la conferencia de prensa, en la que se encontraban medios de comunicación de otros países). ¿Lo conseguirá con el permiso de la oligarquía chilena, con el FMI del yanqui impostor, o como Ucrania –además de– con el Banco Central Europeo, con su Unión en la OTAN fomentando la guerra “de la paz a favor de los refugiados”?.

Gabriel Boric se sincera ya convertido en presidente y líder de una coalición entre el Frente Amplio y el Partido Comunista (como Unidas Podemos, con IU): <<Cuando la riqueza se concentra solo en unos pocos, la paz es muy difícil>>, afirma en su discurso. Consciente de que no lo tendrá fácil para llevar a cabo su amplia agenda de reformas con un Parlamento muy fragmentado –el ex Diputado por la austral Magallanes– señaló que su gobierno <<no se agota en sus adherentes>> y que tratará de buscar acuerdos transversales. Y es que no hay nada como negociar con la patronal, se consiguen unas reformas laborales mágicas como Yolanda Díaz: »Ayer convalidamos la norma más importante de la legislatura. Más allá del ruido o las estrategias partidistas, estoy convencida de que tenemos que hablar de lo que de verdad importa. Y es que la reforma laboral mejorará la vida de la gente». ¿De quién y qué avances y progresos se refiere?. Al igual que Yolanda; Boric, más allá del ruido de las estrategias convencido de hablar de lo que de verdad importa en don espiritual al evangelio, apostó por la reconciliación de clases a favor del opresor: <<Tenemos que abrazarnos como sociedad, volver a querernos, volver a sonreír, que este sea el gobierno del pueblo y ustedes lo sientan como su gobierno, y para eso nos vamos a necesitar todos, gobierno y oposición, empresarios y movimientos sociales>>. Según la pluma democrática del marco mediático si a las órdenes de la CIA si a la OTAN o del propio dolar de las finanzas, impulsó al nuevo presidente chileno al final de su discurso, hacer un conmovedor homenaje a la memoria de Salvador Allende: <<Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor (¡Boric, amigo, el pueblo está contigo!) respondió la multitud ondeando banderas multicolores>>. Pero para abrir las grandes alamedas… hay que empezar a nacionalizar los recursos naturales, los medios de producción, crear milicias del pueblo revolucionarias y no en manos del mismo ejército y policías, que continuaron en las calles la misma andadura del general del crimen si no queremos un nuevo genocidio en Chile, o no?

PD.

2022, desde otro lado del mundo: ¡¡ESPAÑA VA BIEN!!

Con licencia para engañar, tergiversar e intervenir –en consecuencia– sobre otro país, fomentar desajustes y paz en trino de guerra en venta de armas que matan por amor y honor a la patria <<OTAN>> al margen de las mafias que tiñen el color de las calles con la sangre de sus víctimas. Para la y el paria que trabaja a jornada completa y gana poco más que para el alquiler del apartamento de una sola pieza, o está en el paro, o deambulando entre tachos de basura, o en los cientos de colchones a la intemperie, ¿se alegrará de su forma implacable solidaria “entre pueblos” del impulso misterioso en generosidad súbita a la deriva? De seguro para sus legisladores y regidores y asesores de la CIA y el Pentágono, será la apropiada; también para el romano pontífice ajustada a sus visitas gubernamentales como hombre presidente y mujer diputada del pensamiento ‘izquierda’ como resplandor divino de ¡¡UNA NUEVA VANGUARDIA!! La España de su gobierno, va por buen camino, bendecido y trazado en legado franquista, con buen pie, sólo hay que descifrar sus leyes y sus reyes sus poblados dormitorios y su “función” funcionaria servidor entre escuadrones de la muerte de la España acaudillada. Lógicamente tal apretón en subidón de glóbulos “rojos solidarios” no se reciclan más allá de la atención en millones de transeúntes de urgencia, ajenos a las extensas áreas de suburbios y chabolas que fomenta su política solidaria (a la ‘Madrileña’). Siniestro sistema técnico globalizando a gran escala, donde los gobiernos autonómicos y alcaldías nada tienen que envidiar jerarquizando intereses, en bien de las arcas que fomentan la guerra y alimentan la banca, distribuyendo sus apóstoles, de las élites que velan por el pueblo como si por nosotros estuvieran haciendo algo. Y es que no hay nada como saber contratar políticos del ego de la ignorancia que tanto regenera al capital del arte del berreo, del hablar sin decir nada en disposición de sacas y bolsillos haciendo vista gorda a la corrupción capitalista como industria de futuro.

El Estado español exporta armas en ajuste de jerarquías entorno al pensamiento único. Se impone el orden mundial del crimen sobre una economía única a servicio de las “grandes mayorías” de la cúpula banquera; en abajo las capas bajas, al fondo profundo del olvido. Una política elaborada en la conspiración ajustando líderes a medida sobre el control de masas. Carrera política para el Abel de mi hermano con sus tropas en logística del crimen dando cobertura de “paz”, misiones camufladas en leyes, religiones, y flota sanitaria ‘resucitando pueblos a la vida’ en colofón de la pandemia sobre el frente bélico, y la guerra química, enarbolando la internacional fascista europea, como servicio de acogida en puestos de socorro como hongos en diseño estratégico, del lado oscuro del corazón donde palpitan las bombas, granadas, misiles y demás armas que comercializan para mejor fomentar la destrucción de quien no se ajuste a su horma. La Unión Europea juega el papel guiñol de marionetas (USA) en bota imperial. El Estado español no es una democracia parlamentaria. Ejerce como una dictadura, sin medir sus palabras sin pedir permiso al pueblo, utilizándolo para sus campos de guerra y venta de armas. El Gobierno del Estado español, es bélico, militarista; trafica ajustando su mandato al crimen, marca su política de guerra ramificando almas en pena sobre los informativos en pantalla televisiva –florero de la democracias de los países del Eje– donde nace el milagro de los cómicos de la guerra.

Enaltece la trampa en prostitución de la palabra como un florero de rosas, sobre el juego de las disputas, encañonando la farsa. Nos encontramos en la antesala del circo parlamentario, del espectáculo en política más denigrante, decadente y desastroso de la historia universal. Vence el capitalismo y su mediocridad sobre el mundo, en arrastre de diputad@s para la democracia, en uso terapéutico que dichos intereses dan a fenómenos ‘tan atractivos’ como ecologismo, a la vez que destruyendo el mundo, integrando alternativas en sus correspondientes parlamentos desvirtuando las verdaderas fuentes de los yacimientos alternativos. Piropos e insultos se suceden a destajo sobre las gradas de los ensayos sobre el patrón de querubines, curtiendo pellejo en nuevas promesas electivas al Congreso y Senado. Entre escuálidas conferencias de prensa los medios lo presentan como asentando seriedad a la trama del engaño, impulsor de líderes, del despojo humano. Aventura interpretativa de cadetes del arte de la palabra “en guerra de Ucraniana” ocultando la verdadera trama del drama, como surtidor de gasolina incendiaria sobre la fuente de los desposeídos, de los nadie, que no entienden nada. Nos rocían como pretendiendo sabiduría, dejarnos extasiados en desparpajo ruin y soltura indigna, manipulando junto a oligarcas de las arcas informativas, entre generales militares, cómicos de las democracias, reyes y camellos; para que nunca salgamos del laberinto impuesto, saltan de un imperio yanqui a la vez consolidando otro imperio –neonazi europeo– como inocentada cómica. Dan vuelta y más vueltas la tortilla hasta que las brasas la consuman y devoren toda identidad propia, y hasta el propio escrúpulo. Vierten sobre las poblaciones pregones, como benjamines de Hitler –por la democracia– ensalzando a las masas “condolencias solidarias con el pueblo de Ucrania y su Paz en la guerra”. Manipulan pueblos y culturas en el arrastre del silencio como corderos ensalzando gobiernos, sobre el neoliberalismo, a la vez que globalizando el nazismo que arrasó los pueblos de la República, en el Estado español; o como si el sionismo, en Israel, no fuera suficiente drama; como si Guantánamo, en eje represivo, fuera obra de las fieras en manos cubanas y no del Pentágono; como si los presidentes, asesinados en Oriente Medio, Chile, Argentina… golpe tras golpe de estado, fuera obra, como el gas mostaza, de Ho Chi Minh arrasando pueblos de Asia.

Maité Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)