JON IURREBASO ATUTXA. No nos contéis milongas. Por el Estado Socialista Vasco

Señalaremos unos cuantos puntos dirigidos a los que el capital entiende son sus imprescindibles objetos de ganancia económica y soporte para su posición hegemónica de clase y, a su vez, su mayor peligro para continuar como tal clase dirigente. Cuando decimos esto, no nos dejamos a ningún sujeto oprimido fuera de la reflexión pues todas las opresiones vienen dispuestas y concatenadas principalmente por el capital, y su imprescindible patriarcado, para mantenerse como tal.

Todo esto tiene que ver con los frentes ofensivos y defensivos que el capital pone encima de la mesa en la ineludible lucha de clases en la que todos y todas estamos incluidas, tengamos conciencia de ello o no. Así, dispone de la mayoría de los medios de comunicación en calidad de vanguardia de su sistema que, junto con los poderes del Estado capitalista, partidos, sindicatos, iglesia, centros de estudio, organismos e intelectuales diversos que acatan el sistema, nos mantienen a raya, nos hacen razonar bajo la filosofía burguesa y nos hacen creer lo que es posible y lo que es imposible. Si alguien es extremadamente consciente y afila su línea de actuación contra los de abajo, contra los que venden su fuerza de trabajo, repetimos, con o sin conciencia, ese es el capital y su clase, la clase burguesa.

Las fuerzas de lo común, FARC, (parte de las FARC-EP que entregaron las armas e ideología y se rindieron ante la oligarquía asesina) hacen votos públicos para que los oligarcas y sus amos imperialistas no hagan tan evidente su entrega/traición asesinando a militantes políticos y ex guerrilleros. No es casual que los que aquí deshicieron el MLNV sostengan políticamente a los Timochenko y compañía que están, cuando menos, blanqueando el sistema colombiano, narco, corrupto y oligarca. Tampoco es casual que parte de la iglesia católica colombiana exija al ELN que libere a 3 retenidos en su poder, mientras obvia las atrocidades que comete el régimen colombiano a centímetros de sus santísimas personas.

Uruguay. En su día, los Tupamaros le quitaron al capital el monopolio de la violencia. Parece que estuvo mal y las armas de los oprimidos se cuestionaron e incluso algunos manifestaron que fueron las culpables de la dictadura oligárquico militar. Después de las desapariciones, asesinatos, torturas…jugaron bajo las reglas de la dictadura de la burguesía y hoy tienen un presidente de derecha y el Partido Comunista de Uruguay (y otras estructuras de “izquierda”) grita que luchará por la democracia. Es decir, manifiesta públicamente que su objetivo no se aleja ni medio metro de los límites que impone la burguesía bajo el miedo al ruido de los sables.

América latina. Socialismo siglo XXI. En el fondo, la misma tesis reformista del último siglo y pico, sostenida por la socialdemocracia con sus diferentes ropajes y momentos. Supuestos partidos de izquierda pretenden reformar el capitalismo intentando hacerlo más amable y el capital sigue sacando la plusvalía sin cesar y sin miramientos. En ocasiones aparentemente deja gobernar mientras guarda celosamente el poder económico, militar y el conjunto de medios o instrumentos para su propia reproducción. Y si las cosas se desmadran, ponen un peón civil aupado presidente mediante la propaganda de las redes sociales o dan otros modelos de golpe fascista dependiendo de la situación geográfica, política y demás condiciones objetivas y subjetivas.

España. El Tribunal Constitucional español (sentencia 118/2019) apela a la libertad de empresa y la defensa de la producción para despedir a trabajadores en baja por enfermedad. Y no pasa nada porque los partidos y sindicatos de izquierda tienen que cumplir el papel asignado por el sistema del capital.

Euskal Herria. Un ex preso referencial de ETA dice que “no hay verdad”. A renglón seguido manifiesta que “La verdad no existe”. La reacción busca donde hay ganas/necesidades/cansancio/falta de escrúpulos y ética… y parece evidente que mitos idealistas y pequeños burgueses están dispuestos a los dictados de la burguesía. La lucha de clases existe en Euskal Herria (ocupada y explotada) y en el mundo por muy difuminada o tapada que esté o algunos/as quieran que esté. Es un hecho que no se puede negar, salvo que nuevamente estemos blanqueando a la burguesía (tenga el color que tenga) y al capital. El mayor charlatán de Euskal Herria (a quien, por cierto, el PSOE-GAL le ensalza) dice que los acuerdos entre PNV, PSOE y EP son un juego de trileros pues desnaturalizan el preacuerdo sobre un nuevo estatuto vascongado de España firmado conjuntamente por EH Bildu y el PNV. El mismo charlatán que no se ha cansado de repetir durante años que sin el PSOE y sin el PNV no se podía avanzar ni tampoco nada se podía lograr. Ahora, la socialdemocracia vasca se queja de la burguesía vasco-española que incumple lo pactado mientras ella misma favorece al PSOE-GAL. Recordamos que hace bien poco líderes de Sortu aseguraron la independencia de Euskal Herria para dentro de 6 años y, al mismo tiempo y periódicamente, puertas adentro, justifican su proceder político y su renuncia a los objetivos históricos de independencia y socialismo como una suerte de mal menor.

Terminamos con las telegráficas consecuencias que sacamos de los hechos mencionados y de tantos otros que no podemos enumerar pues nos faltaría tiempo y papel.

No podemos dejar de luchar para conseguir, en concreto en Euskal Herria, la independencia y el socialismo. No tenemos que pedir permiso a nadie para ver si podemos decidir sobre nuestro futuro. El derecho de autodeterminación tuvo su función y fue aceptado por el orden internacional burgués. En ocasiones forzado por la voluntad de los pueblos armados venciendo a las metrópolis. En ocasiones por ventajosas razones económicas para los imperialistas. Nada tenemos que pedir ni esperar del derecho lógico, ético, jurídico, político e ideológico del enemigo que nos oprime y explota. El futuro de bienestar (también de lucha para mantener el poder adquirido y por internacionalismo revolucionario) de los que venden su fuerza de trabajo en Euskal Herria será el Estado Socialista Vasco o no será. Por la construcción del Movimiento Socialista Revolucionario Vasco de Liberación Nacional, siempre adelante.

——————————————————————————-

Puntu batzuk aipatuko ditugu, kapitalaren iritzirako irabazi ekonomikoen objektu ezinbestekoak eta klaseko posizio hegemonikorako euskarri direnak, eta, aldi berean, klase lider izaten jarraitzeko arriskurik handiena dutenak. Hori esaten dugunean, ez dugu subjektu zapaldu bat bera ere gogoetatik kanpo uzten, zapalkuntza guztiak kapitalaren eta bere ezinbesteko patriarkatuaren arabera antolatuta eta uztartuta baitaude, bere horretan irauteko.

Horrek guztiak zerikusia du kapitalak mahai gainean jartzen dituen fronte erasokor eta defentsiboekin, denok sartuta gauden klase borroka saihestezinean, kontziente izan edo ez. Hala, alde ditukomunikabide gehienakbere sistemaren abangoardia gisa, eta horiek, estatu kapitalistaren botereekin, alderdiekin, sindikatuekin, elizarekin, sistema betetzen duten askotariko ikasketa-zentroekin, organismoekin eta intelektualekin batera, eutsi egiten digute, filosofia burgesaren arrazoinamenduen pean murgilarazten gaituzte eta posible dena eta ezinezkoa dena sinestarazten digute. Norbaitek,modu oso kontzientean,behekoen aurka edo euren lanindarra saltzen dutenen aurka bideratzen baldin badubere jarduera-ildo zorrotza, berriro diogu, kontzientziarekin edo kontzientziarik gabe, kapitala da eta bere klasea, klase burgesa, hain justu ere.

Kolonbia:Oligarkek eta euren jabe inperialistek militante politikoak eta gerrillari ohiak garbitzendituzten bitartean, komunaren indarrek-FARC, (armak eta ideologia entregatu eta oligarkia hiltzailearen aurrean errenditu ziren FARC-EPen zati bat)boto publikoak egiten dituzte haienentrega/traizioa hain agerikoaizan ez dadin. Ez da kasualitatea hemen Euskal Nazio Askapenerako Mugimendua desegin zutenek Timochenko eta konpainia politikoki sostengatzea, Kolonbiako sistema narkoa, ustela eta oligarka zuritzen ari baitira. Ez da kasualitatea, ezta ere, eliza katoliko kolonbiarraren zati batek ELNren esku dauden hiru gatiburen askapena eskatzea, Kolonbiako erregimenak, elizgizon santuengandik zentimetro gutxira, egiten dituen basakeriak alde batera uzten dituen bitartean.

Uruguai:Bere garaian, Tupamaroek indarkeriaren monopolioa kendu zioten kapitalari. Dirudienez, gaizki egon zen, eta zapalduen armak zalantzan jarri ziren, hartara, batzuek ezarritako diktadura oligarkiko militarraren errudunak izan zirela adierazi zuten. Desagertzeen, hilketen, torturen eta abarren ondoren, burgesiaren diktaduraren arauen pean jokatu zuten, hortaz, gaur egun eskuineko presidentea dute eta Uruguaiko Alderdi Komunistak («ezkerreko» beste egitura batzuek bezala) demokraziaren alde borrokatuko duela oihukatzen du. Hau da, publikoki adierazten du bere helburua ez dela, sableen zarataren beldur, ezta metro erdi bat ere urruntzen burgesiakezarritako mugetatik.

Latinoamerika:Sozialismoa XXI. mendean. Funtsean, azken mende eta gehiagoko tesi erreformista bera, sozialdemokraziak, jantzi eta apainduradesberdinez, sostengatua. Ezkerreko ustezko alderdiek kapitalismoa erreformatu nahi dute atsegintasunaren irudia ematen, baina kapitalak gainbalioa ateratzen du etengabe inolako begirunerik gabe. Batzuetan, itxuraz, gobernatzen uzten badu ere, botere ekonomikoa, militarra eta berarenugalketarako bitarteko edo tresnen multzoa jeloskor gordetzen ditu. Horrez gain, gauzak bere onetik ateratzen badira, peoi zibil batipintzen dute presidentetzatsare sozialen propagandaren bitartez, edo kolpe faxistarako beste eredu batzuk erakusten dituzte, kokapen geografiko, politiko eta gainerako baldintza objektibo eta subjektiboen arabera.

Espainia:Espainiako Auzitegi Konstituzionalak (118/2019 epaia) enpresa-askatasunaren eta produkzioaren defentsarenalde egiten du, gaixoaldi-bajan dauden langileak kaleratzeko orduan. Alabaina, ez da ezer gertatzen, ezkerreko alderdi eta sindikatuek sistema kapitalak egokitutako papera bete behar dutelako. Euskal Herria:ETAko preso ohi erreferentzial batek zera dio: «ez dago egiarik». Jarraian, «egia ez dela existitzen» adierazten du. Erreakzioak bilatzen dugogoa, premiak, nekea, eskrupulurik eta etikarik eza … dauden lekuetan, eta agerikoa dirudi idealistak eta burges txikiak diren mitoak burgesiaren aginduetara daudela. Klase borroka egon badagoEuskal Herrian (okupatuan eta esplotatuan) eta munduan modu lausotuan edo estalianbada ere,batzuek halaxeegotea nahi dutelako. Ukaezina dugu hori,bestela, burgesia (duen kolorea duela) eta kapitala,berriz ere, zuritzen ari gara. Euskal Herriko berritsurik handienak (eta…, PSOE-GALek goraipatua) esandakoaren arabera, EAJ, PSOE eta EPren arteko akordioa trilero joko bat baino ez da, EHBilduk eta EAJk sinatutako Espainiako estatutu baskongadoberriaren aurreakordioa desnaturalizatu egiten baitu. PSOE eta EAJrik gabe ezin zela aurrera egin eta ezin zela ezer lortu errepikatzeaz nekatu ez den berritsu bera. Orain, euskal sozialdemokrazia kexu da burgesia eusko-espainiarrarekin, aurrez hitzartutakoa ez betetzeagatik, PSOE-GALi mesede egiten dion bitartean. Gogoan izan behar dugu, duela gutxi, Sortuko liderrek sei urteko epean ziurtatu zutela Euskal Herriaren independentzia, eta, aldi berean eta aldizka, ate barruan, justifikatu egiten dutela bere jardun politikoa, bai eta, independentziaren eta sozialismoaren helburu historikoen ukazioa ere, gaitz txikiago gisa.

Aipatutako gertakarietatik eta, denbora eta paper falta dela kausa, zerrendatu ezin ditugun beste gertaera askotatik ateratzen ditugun ondorio telegrafikoekin amaitzen dugu.

Independentzia eta sozialismoa lortzeko ezin dugu,Euskal Herrian zehazki, borroka alde batean utzi. Ez diogu inori baimenik eskatu behar gure etorkizunari buruz erabaki ahal izateko. Autodeterminazio eskubideak bere funtzioa izan zuen, eta nazioarteko ordena burgesak onartu egin zuen, batzuetan, halabeharrez,herri armatuen borondateak metropoliak garaituzituelako, beste batzuetan, ordea, inperialisten arrazoi ekonomiko abantailatsuak zirela medio. Zapaltzen eta esplotatzen gaituen etsaiaren eskubide logiko, etiko, juridiko, politiko eta ideologikotik ezer ez dugu eskatu behar, ezta espero ere. Etorkizunean, Euskal Herrian lan indarra saltzen dutenen etorkizuneko ongizatea (bai eta, eskuratutako botereari eusteko borrokarena eta internazionalismo iraultzailearena ere) Euskal Estatu Sozialista izango da, bestela,ongizaterikez da izango. Euskal Nazio Askapenerako Mugimendu Sozialista eta Iraultzailea eraiki dezagun!Aurrera beti!