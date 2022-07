El hombre equis se preocupa. No le gusta pese a que su Gobierno aclaró, tras la aprobación del dictamen, que la Ley de Memoria Democrática solo llegará hasta el año 1978, aunque Bildu se conformó apenas, para dar sus votos, la constitución de una comisión técnica de estudio que analizará vulneraciones de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia» desde 1978 hasta finales de 1983, Que, obviamente no es lo mismo. De todos modos, el ex líder del PSOE dijo que

«De esto del proyecto de ley, no lo he visto,cuando lo vea les diré; pero sonarme no me suena bien«, ha respondido Felipe González al ser interrogado sobre ese tema.