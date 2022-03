El PSOE no es un partido republicano, como tampoco es socialista y, por si a alguien le queda alguna duda, tampoco español, como lo demuestra que viva eternamente lamiendo las botas ensangrentadas del imperialismo yanqui.

Allá por 2014, el ahora ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se carcajeó de todos sus gobernados expresando esta estupidez: “Tenemos un rey bastante republicano”. Como si no supiéramos que Juan Carlos de Borbón y ahora su hijo Felipe VI no hubieran sido consecuencia de un golpe de Estado que derrocó a un legítimo Gobierno republicano. Las palabras de Rodríguez Zapatero fueron, pues, un insulto a la inteligencia de todos los y las habitantes de este engendro que llamamos España.

Por su parte, el actual presidente del Gobierno español (el más progresista desde la prehistoria), Pedro Sánchez, también se pronunció de manera muy parecida. Esto es lo que llegó a decir: “Los republicanos nos sentimos en su mayoría muy bien representados en esta Monarquía parlamentaria que tenemos”. No nos puede sorprender, pues, que el PSOE continúe protegiendo al rey emérito.

Resulta que la CUP ha pedido que el Congreso cite a Juan Carlos I y al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tras el archivo de las diligencias relativas a la fortuna del rey emérito. Pero el portavoz del PSOE en el Circo de la “democracia” española, Héctor Gómez, ya ha respondido de manera negativa a la formación catalana. No habrá comparecencia porque, según Gómez, “No vamos a lastrar la estabilidad del sistema”.

El portavoz del PSOE ha defendido su postura diciendo que sobre este asunto se han dado “los pasos oportunos”, esto es, “la Fiscalía ha hecho su trabajo” y todo se ha llevado adelante “conforme a las reglas”. Y ha añadido: “Respetamos la institución y nos vamos a entrar en ninguna dinámica que pueda lastrar, condicionar, enturbiar y perjudicar la estabilidad del sistema”.

En fin, nada más que decir. Ante tan “sesuda” y “convincente” argumentación del señor Gómez nos quitamos la corona, perdón, queríamos decir el sombrero.

