Este fin de semana se está celebrando el XXI Congreso del PCE. De entrada, el lema del cartel del mismo ha resultado del todo falso. Este dice: “Vamos a por más unidad, democracia y socialismo”.

Lo que está reflejando el Congreso es justo lo contrario: nada de unidad, menos de democracia y de socialismo…

El PCE sólo es comunista en sus siglas; a partir de ahí nada de nada. Su deriva ideológica viene de hace muchísimos años atrás, desde que abrazó a la socialdemocracia, que no es más que una expresión indudablemente capitalista. Pero en los últimos años, participando en el Gobierno capitalista e imperialista español, le ha dejado irreversiblemente acabado.

El XXI Congreso del PCE ya comenzó con la pata coja. Se vetó a las delegaciones extranjeras y no se acreditó a la prensa, limitando la información a la que puedan acceder los medios, a “un canal del gabinete de prensa en Telegram”.

Inmersos en el mismo, varios representantes de las diferentes delegaciones de la formación han acabado insultándose, incluso llegando al contacto físico, en medio de acusaciones de “pucherazo” en favor de Enrique Santiago, actual líder del PCE y secretario de Estado.

Este individuo llegó a decir ayer que está lleno “de alegría y satisfacción por las medidas llevadas a cabo en el Gobierno”.

Aquí les dejamos la información que, hasta el momento, está ofreciendo El Común:

15:35h. Enrique Santiago reelegido.

El nuevo Comité Central reelige a Enrique Santiago como secretario general del PCE y a José Luis Centella como presidente.

15:30h. El plenario ovaciona a Alberto Cubero.

La alegría se desborda entre los partidarios de Alberto Cubero. Los delegados se abrazan y gritan consignas.

15:10h. Resultados oficiales.

Resultados de la votación:

267 Enrique Santiago 54,16% ( 49)

226 Alberto Cubero 45,84% (41)

493 votos a listas.

Gritos de alegría entre los partidarios de Alberto Cubero.Con estos resultados y la suma de los territorios, el nuevo Comité Central queda fracturado con dos posiciones casi igualadas.

15:00. Alegría entre delegados críticos.

Pese a las previsiones oficialistas, hay rostros de alegría entre los partidarios de Cubero, el resultado de la votación podría suponer un punto de inflexión según fuentes del plenario

14:25h. Tensión en el plenario.

Nueva bronca en el congreso. Se propone que las enmiendas por debatir se lleven a Comité Central argumentando «falta de tiempo «. Se incumplen de esta forma los estatutos y desde el plenario se grita «no se vota» «fuera, fuera» mientras la mesa ignora las reclamaciones .

13:40h. Provocadores anticomunistas a las puertas del congreso.

Un grupo de anticomunistas cubanos ha acudido a provocar a los delegados a las puertas del auditorio Marcelino Camacho y algunos delegados les han plantado cara.

12:45h. Votación.

Se va a proceder en breves instantes a la votación de candidaturas.

12:35h. Aparece Garzón.

Alberto Garzón aparece por primera vez en todo el proceso congresual, cuando éste está apunto de clausurarse.

12:24. Yolanda Díaz.

La candidatura de Enrique Santiago reivindica orgullosa el papel de Yolanda Díaz en el Gobierno pese a que la ministra no ha asistido al congreso. Tampoco lo ha hecho Alberto Garzón.

12:15. Se presenta la candidatura de Santiago.

Se presenta la candidatura de Enrique Santiago «Un Partido del trabajo, feminista y del socialismo». Denuncian que «la santa alianza está en guerra contra el Gobierno» Se reivindica el papel del sindicalismo y su cohesión con el Gobierno, con Yolanda Díaz y con Enrique Santiago. La ministra no ha asistido al congreso .

12:05. Interviene Cubero.

Interviene Alberto Cubero destacando el papel de la UJCE en ella «los 3 últimos candidatos de la juventud forman parte de ella» Declara que «Unidad no es subordinación, es crítica y autocrítica, es síntesis. No se puede reclamar unidad en el exterior si no se practica en lo interno»

11:52h. Se presenta la candidatura de Alberto Cubero.

Se presenta la candidatura «Un futuro con Partido», encabezada por Alberto Cubero. Interviene, en primer lugar, Vanesa Lillo, la sigue la secretaria general del PCG.

11:47. Se pide respeto.

Las delegaciones enmendantes reclaman respeto a la mesa ya que la persona que leía la resolución de las mismas lo ha hecho entre risas

11:45. Se preparan las urnas.

Se procede a explicar cómo se configurarán las urnas para la votación de candidaturas. El voto de las distintas urnas se mezclará antes de proceder a su recuento.

Las candidaturas presentadas son, por un lado, la encabezada por Alberto Cubero y, por otro, la encabezada por Enrique Santiago.

En unos minutos se procederá a la defensa de las candidaturas, cada una de ellas contará con 15 minutos para su defensa, aunque lo previsto inicialmente eran 30 minutos por defensa.

11:40h. Sigue el debate.

Aunque la jornada discurre con normalidad, algunos enmendantes denuncian la falta de democracia en el formato de debate y la limitación del tiempo en el debate de documentos orgánicos importantes como los estatutos y el documento organizativo.

10:25h. Vuelven los enfrentamientos.

La decisión de acortar los tiempos de debate provocan nuevos enfrentamientos. Al grito de «dónde está la democracia» y «dictadores», delegados en el plenario abroncan a la mesa del Congreso por agrupar enmiendas y reducir el tiempo de su defensa a un minuto. Dicen que «no hay tiempo. Se les responde que no hay tiempo porque se modificó el horario del congreso para acudir al acto de Sumar.

9:20h. Se reinician los trabajos.

Arranca la jornada con el debate de enmiendas al documento organizativo.

Domingo, 10 de julio.

21:15h. Se dan por concluidos los trabajos de esta jornada.

El retraso acumulado obliga a posponer para mañana los trabajos del XXI Congreso, con lo que se advierte a los delegados de un adelnato en el horario previsto. Mañana se votarán las listas que darán una nueva dirección de este partido centenario.

20:20h. Regresa la crispación.

Tras una larga pausa de relajación en las formas, el plenario vuelve a la crispación cuando un grupo de delegados abuchea al responsable del área interna, Fernando Sánchez, al interpretar que se podría haber manipulado una enmienda en el EPK-PCE (Partido Comunista de Euskadi) para restar representación a los territorios.

18:25h. Proponen reducir la representación de los territorios.

Tras la salida de la UJCE y varias delegaciones, la mesa propone la reducción de los miembros electos por territorios en el Comité Central. De esta forma, los críticos interpretan que, al menos siete territorios -la mayoría contrarios a Santiago- se quedarían sin representación.

18:20 Varias delegaciones abandonan el plenario en solidaridad con la UJCE.

Las delegaciones territoriales de Exterior, Galicia, Castilla y León, Asturias, Aragón, Madrid, País Valenciano y Canarias han abandonado el auditorio Marcelino Camacho en solidaridad con la UJCE.

18:15. La UJCE abandona el plenario del congreso.

La UJCE abandona el plenario del Congreso del PCE al obligarles a votar agrupadas todas sus enmiendas, reduciendo el tiempo de defensa por parte de la juventud de 1h 30 minutos a cinco. Varios delegados se unen en solidaridad.

17:20h. El documento oficial se impone al alternativo.

En el primer punto del debate de las enmiendas, los resultados son de 277 votos a favor del documento oficial y 191 a favor del defendido por Alberto Cubero como alternativo.

16:30h. Insultos y agresiones en el plenario.

El debate está envenenado. A los gritos de ¡Tongo! de los partidarios de Alberto Cubero han seguido enfrentamientos físicos directos entre delegados.

16:07. Se acredita a los delegados cuestionados.

La mesa del congreso decide acreditar a los delegados andaluces puestos en cuestión por no aparecer en la lista de delegados votada en la conferencia territorial. Hasta nueve miembros de la mesa contrarios a la decisión han presentado un escrito de disconformidad.

16:00h. Comienza el debate de las enmiendas.

Con tres horas de retraso respecto a la horario previsto, comienza en plenario el debate de las enmiendas presentadas.

14:44h. Se vota el informe de gestión.

El Congreso del PCE aprueba el informe de gestión de Enrique Santiago por 276 votos a favor y 203 en contra. 1 abstención. Pausa para el almuerzo.

14:18h. Enrique Santiago defiende al gobierno.

Responde Enrique Santiago, dice que está lleno «de alegría y satisfacción por las medidas llevadas a cabo en el Gobierno.» Enrique Santiago se enfrenta en su discurso a la mayoría de territorios del PCE que abogan por un cambio radical y apuestan por Cubero. Cabe recordar en todo caso que no todos los territorios tienen la misma representación en el congreso, ya que la proporcionalidad otorga mayor peso a las comunidades con más militancia.

14:10h. Andalucía defiende a Santiago.

Ernesto Alba, secretario general del Partido Comunista de Andalucía, territorio más poderoso del PCE, se alinea con Enrique Santiago. «Se ha dicho que el modelo de unidad ha fracasado y que el Partido ha desaparecido en el Parlamento de Andalucía. No estamos, pero no hemos desaparecido» ha declarado el dirigente.

14:00h. Interviene Javier Parra.

Javier Parra, secretario general del PCPV, hace un llamado al conjunto de los delegados a marcar un antes y un después en el XXI Congreso. Ha señalado la «influencia que tenía el PCE en la clandestinidad» y apela a la organización en los centros de trabajo, movimientos sociales y en los frentes de masas.

13:31h. Duras palabras de Asturias al informe de Santiago.

Duras palabras de la secretaria general de los comunistas asturianos, Agustina Guglielmetti López: «Qué pena haber pasado de la dictadura del proletariado a la dictadura del secretariado» «Esta dirección ha encarnado el sueño del llamazarismo: gobernar con el PSOE a cualquier precio»

13:06. La UJCE no podrá defender sus enmiendas.

Fuentes de la dirección de la Unión de Juventudes Comunistas de España informan a El Común que no se les permitirá defender sus enmiendas al congreso. Se alega que estas son una enmienda a la totalidad encubierta y que por eso, solo les darían (si lo aceptan) apenas unos minutos para defender todas las enmiendas.

13:00h. Debate del informe de gestión.

En el debate sobre el informe del secretario general, posturas enfrentadas, desde el previsible apoyo de Andalucía, a las fuertes críticas de territorios como Canarias, Murcia, Exterior o UJCE. Extremadura denuncia que ningún órgano ha decidido la participación del PCE en «el frente de la ternura» Delegados en pie aplaude a Cubero al grito de «Aquí se ve, la fuerza del PCE»

11:26h. Comienza el informe de gestión.

Enrique Santiago toma la palabra para defender el informe de gestión de su dirección.

11:00h. Queda constituida la mesa del Congreso.

En la votación sobre la Mesa del Congreso se han presentado dos propuestas, imponiéndose la de la dirección por 263 votos frente a 197. Se dan tres abstenciones.

10:23h. Da comienzo el Congreso.

Una vez retiradas cautelarmente las credenciales puestas en duda, Dan comienzo los trabajos del XXI Congreso del PCE.

10:06h. Aumenta todavía más la tensión.

Ante las sospechas de fraude por parte de la delegación andaluza, las delegaciones afines a Cubero se levantan de sus sitios y se plantan ante el escenario. El congreso lleva ya 35 minutos de retraso.

10:00h. Se paraliza el XXI Congreso del PCE.

Aumentan a trece los acreditados de dudosa legalidad, según la Comisión de credenciales, mientras el Congreso es incapaz de avanzar.

9:55. Aumenta la tensión.

Andalucía, afín a Enrique Santiago, se niega a facilitar las actas de su conferencia para cotejar la lista de delegados electos. El ambiente se tensa por momentos entre las delegaciones. Se ha negado a la Comisión de credenciales subir a hablar en tribuna.

9:45h.Se suspenden 12 acreditaciones de delegados andaluces.

La Comisión de credenciales ha invalidado hasta doce acreditaciones por las graves irregularidades detectadas. A esta hora quedan cuarenta y cinco delegados por acreditarse.

9:25h. Van entrando las delegaciones.

Reunida la Comisión de credenciales, y sin hacerse público todavía su resolución, los delegados y delegadas van entrando al auditorio para dar comienzo al congreso.

8:00h. Se reúne la Comisión de credenciales.

En la puerta, los militantes esperan a que haya resolución. El ambiente se vuelve tenso por momentos, al punto de que se ha impedido la entrada en el auditorio al responsable de área interna del PCE, Fernando Sánchez.

Sábado 9 de julio.

21:00h. Se reúne la Comisión de credenciales.

Ante las irregularidades detectadas se reúne la Comisión de credenciales que confirma que el listado de delegados electos por la conferencia andaluza no se corresponde con la lista que la dirección ha facilitado para acreditar, apareciendo nuevos nombres en la misma.

20:30h. Problemas con la acreditación.

Algunos militantes comienzan a dar la voz de alarma acerca de incidencias en el censo con militantes de Andalucía. Se detectan irregularidades sobre militantes no elegidos en la conferencia andaluza y que aparecen como delegados en el censo.

16:30h. Se constituye la Comisión de credenciales.

Sin incidencias se constituye la Comisión de credenciales para empezar a acreditar a los primeros delegados que van llegando al Auditorio Marcelino Camacho. Vacía de contenido político está jornada por la presentación del proyecto de Yolanda Díaz, muchos delegados y delegadas no acudirán hoy al Congreso, pudiendo acreditarse los delegados hasta mañana a las 17h.

15:30 h. Las delegaciones van llegando a Madrid.

500 delegados y delegadas están llamados a participar en el XXI Congreso del Partido Comunista de España. Aunque el Comité Central del partido aprobó reducir al máximo la carga del primer día para poder estar presentes en el acto de la plataforma de Yolanda Díaz que tendrá lugar hoy en la capital de España, las delegaciones van llegando a Madrid.