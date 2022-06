20.000 trabajadores llevan ya 14 días en huelga con lo que eso conlleva. Solo exigen un convenio digno, que no sean los salarios los que paguen la inflación, mientras Revilla, el de las anchoas y los chascarrillos en los platos, al servicio de la patronal, ha calificado la huelga que mantienen los sindicatos del metal en Cantabria de “desgracia” y que “no están los tiempos como para huelgas, sino para arrimar el hombro, y llegar a acuerdos”. (Por cierto ¿habríamos de preguntarnos cual es la diferencia de salario entre este sr. y un trabajador del metal?)

Represión, amenazas, son la respuesta de la patronal y las instituciones a su servicio, contra las movilizaciones y los piquetes obreros mientras se oyen comentarios entre los huelguistas sobre la ministra de trabajo y su activa participacion en buscar que se cumplan las demandas de los trabajadores frente a una patronal cerril, que ese niega a entablar una negociación seria.

Como es lógico, los medios del sistema no informan de nada. Pese a contar con una participación del 95% de trabajadores, no ha ocupado ni un minuto en las tv publicas ni en las privadas. Pero la huelga. continua y la solidaridad desde distintos lugares y sectores crece, y crecerá mas….

Y que sean las asambleas de trabajadores las que decidan cualquier acuerdo, para que no ocurra de nuevo lo que ocurrió en Cadiz al final de aquella heroica huelga también en el metal.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗔𝗣𝗢𝗬𝗢 𝗔 𝗟@𝗦 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗔𝗗𝗢𝗥@𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗘𝗧𝗔𝗟 𝗘𝗡 𝗛𝗨𝗘𝗟𝗚𝗔 Desde la Coordinadora de trabajadores y trabajadoras del metal de la Bahía de Cádiz, nos solidarizamos con l@s compañer@s del metal de Cantabria, Álava y A Coruña, en sus reivindicaciones justas en defensa de un Convenio Digno. Para los próximos días 23 y 30 de Junio serán los de Bizkaia los que se movilicen. Los constantes ataques de la patronal, en concreto en la industria, pero prácticamente en todos los sectores y por todo el estado; las situaciones y las circunstancias diferentes en la que nos encontramos la Clase Trabajadora de todo el mundo con respecto a otros momentos históricos de lucha, en el que la subcontratación se ha convertido en un arma de destrucción masiva de derechos laborales y en la que, primero la pandemia y luego la guerra de Ucrania, parece que la tenemos que pagar obligatoriamente los y las trabajadoras, nos obligan a hacer una reflexión conjunta de CLASE y buscar y crear junt@s, en Euskadi o Galicia, Andalucía o Cantabría…en la industria, la construcción o la hostelería… mecanismos de defensa y de ataque para parar este atropello contra nuestra Clase. La unión REAL desde la igualdad y de manera organizada, es fundamental. Cada pueblo tiene su batalla concreta pero SÓLO HAY UNA CLASE Y SOLO HAY UNA LUCHA. Las luchas obreras desde Cantabria, Galicia, Euskadi…son las mismas Luchas que se dieron en la Bahía de Cádiz hace unos meses porque es la Lucha de la Clase Trabajadora sin apellidos..

Todo nuestro apoyo a la lucha de las trabajadoras y trabajadores del metal en Cantabria, que llevan ya dos semanas en huelga frente al matonismo patronal. Toda la fuerza!! pic.twitter.com/P1MfBLvbPn — ROJO CANCIONERO (@ROJOCANCIONERO) June 14, 2022

No interesa ahora hablar de los 13 días de huelga del metal en Cantabria, porque hay elecciones en Andalucía y no vaya a ser que se desvíe la atención. Eso sí, después de las elecciones, dirán que los barrios obreros votan mal y que hay que acercarse más a la clase trabajadora. https://t.co/slUgp7eQJs — i.aiestaran (@iaiestaran) June 14, 2022

Relacionadas:

Cargas policiales en el octavo día de huelga del metal en Cantabria