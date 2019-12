Dice Nadal que los que vivimos en este engendro que llamamos España somos unos privilegiados

El reaccionario diario El Periódico ha entrevistado a Rafael Nadal. Le han preguntado sobre una eventual independencia de Catalunya y el tenista ha contestado: «No sólo no lo entendería, sino que no me gustaría». Despué ha añadido: «No sé cuál es la solución. He viajado por todo el mundo y creo que estamos en un país donde hay cosas que mejorar pero somos unos privilegiados».

Lo han leído bien: “somos unos privilegiados”. ¿Creerá que todos los habitantes de este engendro que llamamos España tienen las mismas condiciones de vida que él? Podríamos preguntarles a los muchos desempleados, a los empleados que cobran una mierda, a los pensionistas con las pensiones más bajas, a las personas enfermas en esa lista de espera que él no sabe lo que es… En fin, son tantas las personas que no se consideran unos privilegiados por vivir en esta España Grande y Libre (más bien justo lo contrario) que las palabras del tal Nadal no pueden ser, para ellas, otra cosa que un insulto.