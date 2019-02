Denuncia Cruz Roja que su logo se utilizó sin su permiso en el intento de “ayuda” de EEUU para Venezuela

Un tuit de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC, por sus siglas en inglés) publicado el pasado sábado, día del “Sí o Sí” que de tan chulesca manera anunciara el autoproclamado y fracasado Juan Guaidó, dice lo siguiente: “Hemos conocido que hay algunas personas que no están afiliadas con @cruzrojacol & @CruzRojaVe @CruzVermelha que llevan emblemas de la Cruz Roja en la frontera entre Colombia-#Venezuela y Brasil-Venezuela”.

Con éste tuit, el citado el organismo internacional estaba denunciando la utilización de sus emblemas, por parte de los escuálidos, sin que éstos tuvieran permiso para hacerlo.

Y es que la Cruz Roja internacional ya había anunciado que no participaría en la entrega de la “ayuda humanitaria” impuesta por el imperialismo yanqui, ya que, entendían que ésta no era tal y, además, el Gobierno Bolivariano rechazaba con sobrados argumentos la “generosidad” yanqui. Su negativa la anunció el pasado a primeros de febrero el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, Christoph Hamisch. Este aseguró entonces que la “ayuda” no tenía “carácter humanitario”.

La IFRC, pues, exigió en otro tuit, que dejen de usar su logo, uso al que, como hemos señalado, no están autorizados, pues pone en “peligro nuestra neutralidad, imparcialidad e independencia”.

De igual modo, la jefa de la delegación de la Cruz Roja para Venezuela y Estados de la Comunidad del Caribe (Caricom), Laetitia Courtois, advirtió que “el respeto del emblema de la Cruz Roja es indispensable para nuestro trabajo”.

Cualquier persona y organismo decente sabe que las dificultades que atraviesa el pueblo venezolano se debe a las unilaterales e injustas sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos, de modo que nadie con dos dedos de frente puede conceder al verdugo el papel de agente humanitario.