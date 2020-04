Decenas de miles de alumnos no tienen posiblidad de seguir las clases online

Tras el descubrimiento por parte de la administración de lo esencial que era para cientos de miles de niños la comida que se daba en el colegio (recordemos la chapuza del PP/C´s acudiendo durante semanas a Telepizza y a los sandwiches de Rodilla para repartir entre los niños y niñas pobres), ahora toca a las tecnologías. Ojo, recordemos que estamos en un país de Europa donde la clase dirigente presume del acceso a lo último de lo último en cuanto a modernez se trata.

El intento de seguir con las clases al alumnado durante el confinamiento, destapó una realidad que los jerarcas del sistema educativo (en general no docentes sino políticos al uso) no querían ver. Cientos de miles de alumnos y alumnas no pueden seguir el curso online porque la tan cacareada era de la tecnología e internet no les llega a todos. Los mandamases se autoengañan o no quieren ver que hay otra realidad al margen de su particular estatus. Mientras, los docentes acuden a mil formas imaginativas para contactar con el alumnado.

Estos días, ha sido habitual que los docentes recibieran whatsapp, donde incluso otros alumnos les explicaban que había compañeros y compañeras que no tienen internet en su casa, o que no tienen wi-fi, o que tienen un ordenador para toda la familia y a la hora indicada no pueden acudir a la cita educativa, o que su acceso a la red es vía móvil y tiene muy pocos megas, o que los padres les han dicho que no pueden ampliar los megas porque no hay dinero, o que en su casa no hay impresora.

Una maestra confiesa que de sus 32 alumnos (que ya es decir ratio) en un Colegio Público de Ciudad Real, solo 5 acceden con normalidad a internet (3 de ellos con wi-fi), 20 no tienen y se meten en la red con el móvil de camino al cole. Algunos quedaban por la tarde en un banco cerca de la Biblioteca para usar el wi-fi, pero ahora con el confinamiento es imposible.