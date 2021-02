El texto que reproducimos fue escrito hace más de tres años, tras las elecciones de diciembre de 2017 en Catalunya en que Ciudadanos obtuvo un gran resultado. Hoy la formación naranja está en proceso de hundimiento, amortizada por los sectores de la clase dominante que en su día le dieron alas; a cambio, se refuerza el PSC, partido más importante para la estabilidad del régimen del 78, y entra con fuerza en el Parlament la formación ultraderechista VOX. Algunas de las cuestiones que se apuntaban hace tres años siguen sin duda vigentes hoy.

«… El éxito de Hitler no se explica en absoluto por su papel reaccionario en la historia del capitalismo; si él hubiera admitido esto abiertamente en su propaganda, habría obtenido el resultado opuesto. El estudio de la eficacia psicológica de Hitler sobre las masas tenía que partir de la idea de que un “führer”, o representante de una idea, no podía tener éxito (no un éxito histórico, sino esencialmente pasajero) más que si sus conceptos personales, su ideología o su programa se encontraban en armonía con la estructura y la realidad social media de una amplia capa de individuos integrados en la masa. Se plantea, además, un segundo problema: ¿en qué situación histórica y social se originan estas estructuras? De este modo, un problema de psicología de masas abandona el terreno metafísico del “concepto del jefe (Führeridee)” y se sitúa en la realidad de la vida social. Un “führer” no puede hacer la historia más que si las estructuras de su personalidad coinciden con las estructuras de amplias capas de la población vistas desde la perspectiva de la psicología de masas.»

W. Reich, Psicología de masas del fascismo

Algunas voces, demasiadas, sobre todo entre la mal llamada izquierda, han afilado su discurso en base a dos ejes para intentar combatir una tendencia ya expresada en las elecciones de 2015 de soporte popular a la formación Ciudadanos. Un eje por parte de la llamada izquierda independentista que bascula alrededor del “proceso” independentista; otro eje el de la llamada izquierda constitucional alertando de un cierto peligro autoritario de la formación naranja.

Ambos ejes adolecen de un análisis de clase y del menosprecio a un sentimiento que desde hace años se está larvando en el seno del proletariado catalán y español. Sentimiento meticulosamente trabajado desde el mismo momento del tránsito de la llamada dictadura a la dictablanda (también denominada Transición). Por lo que respecta al proletariado industrial (básicamente metalúrgico, minero, textil, químico y de la construcción) el Partido Comunista de España y en Catalunya el PSUC fueron los abanderados de la sistemática destrucción de sus organizaciones de clase (el partido y el movimiento de Comisiones Obreras), trocándolos por unos puestos públicos de la “nomenclatura” partidaria en las administraciones locales, diputaciones, autonomías y Congreso y Senado español.

Posteriormente, haciendo dejación de los más elementales criterios clasistas, impusieron a sus militancias el “gran pacto social de la democracia”: Los Pactos de la Moncloa, a través de los cuales se diseña a largo plazo el desmantelamiento de la estructura industrial, en especial la pública y autóctona, de la banca pública, de la Seguridad Social y de los derechos de los asalariados junto a la legislación sobre la negociación colectiva y el derecho de huelga acotado. Todo en aras a “una salida progresista de la crisis”, decían.

Se inicia, no sin problemas y protestas de una clase obrera que, a pesar de lo que indicaban sus dirigentes, no aceptaba la llamada reestructuración industrial. Las legislaciones anteriores y posteriores al Estatuto de los Trabajadores dieron patente de corso a las cúpulas sindicales para la negociación colectiva, impidiendo de facto la participación de la clase obrera en la negociación de sus condiciones de trabajo, que giraba en torno a los ejes de; aumento de productividad, incremento de las diferencias de segmentación salarial y renuncia absoluta a la opción de autogestión cuando las empresas “montaban expedientes de crisis”, todo ello manido con una renuncia absoluta a una formación de la clase que pudiese propiciar dicha autogestión.

Junto a ello y no menos importante, la llamada “política de reconciliación nacional”, invento de la cúpula del Partido Comunista de España que llevaba aparejado el compromiso tácito de borrar de la memoria de militantes, simpatizantes y del conjunto de la clase obrera, cualquier recuerdo irrespetuoso del franquismo y por lo tanto de sus sucesores.

El proceso de re-adaptación en España y Catalunya ha sido lento, pero constante. El capital no tiene prisa, planifica a largo plazo, al contrario de la clase obrera que responde a corto plazo y además no planifica sus opciones de futuro. Junto a la cooptación y fabricación de líderes sindicales y políticos, se encomendó a la mayoría de la intelectualidad española y catalana a participar del reparto del botín; de este modo, junto a la mayoría de periodistas se inició un concienzudo trabajo de des-memorización mediante novelas, películas de cine, series televisivas, etc., de apariencia “democrática” pero que escondían y tergiversaban el pasado de la dictadura y de la clase obrera. Una pléyade de escritores de novela histórica (que no son ni historiadores, ni novelistas) fueron los encargados de dar alimento cerebral a quienes se consideraban progresistas. Paralelamente a ellos un meticuloso estudio de los contenidos curriculares en la escuela primaria y secundaria debía acabar de cerrar el círculo.

Alternancias en el gobierno, tal como mandan los cánones de la democracia parlamentaria —de largo ensayo europeo—, que no alteraban ni un ápice el compromiso con el capital para extraer una cuota cada vez mayor de plusvalía, parte de la cual iba a remunerar los bolsillos de los miembros de los parlamentos y otras instituciones, y otra parte iba a socorrer las cada vez más grandes cantidades de personas que quedaban fuera del mercado de trabajo, que no podían ni vender su fuerza.

La inexistencia de referente político para la clase obrera, la renuncia a cualquier cambio trascendental, la corresponsabilidad en el aumento de beneficios empresariales, como si fueran “dueños” de las empresas pero sin ápice de capacidad de decisión, la “socialización” de los sistemas de crédito, el endeudamiento de las familias avalado por las llamadas izquierdas, la locura del consumo superfluo, conllevaron la ya de por sí débil conciencia de clase derivada de los acuerdos de la transición hacia posiciones cada vez más conservadoras.

Se da un cambio trascendental, no tan solo en España y Catalunya, sino en todo el continente europeo; la producción deja de ser la esencia del consumo, para pasar a ser el consumo la esencia de la producción. Junto a ello, por primera vez en la historia económica, el ejército de reserva de mano de obra derivado de la innovación de procesos no es compensado por la absorción del mismo a través de la innovación de productos. Todo ello derivado de la revolución microelectrónica aplicada al proceso industrial y de servicios, de los grandes aumentos de productividad negociados con los sindicatos y del traslado de una gran parte de las producciones hacia países africanos, asiáticos, sudamericanos o del este europeo en los cuales el precio de compra de la fuerza de trabajo es mucho más económico que en los países industrializados occidentales.

Se extiende el número de personas miembros de la clase obrera a las cuales se las denomina “excluidas”, “en riesgo de exclusión”, “vulnerables” u otras denominaciones por el estilo, y cunde el pánico. Se aprueban medidas paliativas equiparables al tratamiento que se da a los enfermos terminales: rentas mínimas de inserción, ayuda para alquileres, bonos mensuales de comida, ropa y otros efectos, bancos de alimentos, ayudas escolares… y así se ha ido creando un proletariado que por un lado ha perdido sus señas de identidad derivada de la inexistencia de formaciones políticas claramente comunistas junto a la ofensiva ideológica del capitalismo; y por otro lado su adaptación a las nuevas formas de dominación de carácter caritativo-asistencial y dentro de esta nueva dominación la lucha por conseguir el máximo de medios de subsistencia, la cual cosa ha servido de caldo de cultivo para una xenofobia generalizada causada por las imaginaciones de que las personas inmigrantes eran las causantes de la imposibilidad de poder vender su fuerza de trabajo y de no poder disponer de más recursos asistenciales. Así se fue ampliando el sentimiento nacional-fascista.

Junto a esta metamorfosis, lenta pero constante, el proletariado español y catalán ha tenido conocimiento de los enriquecimientos de la clase política ya sea esta conservadora o progresista, ya sea nacionalista española o catalana: la llamada corrupción.

El proletariado industrial sin calificaciones profesionales ha ido viendo y viviendo que su prole no conseguiría superar el estatus social de los padres y estaba abocada a un incierto futuro así como también una parte de la pequeña burguesía comercial se veía relegada a la posición del proletariado y en competencia con éste para ocupar los pocos puestos de trabajo vacantes.

Y en este entorno, la lucha de clases se convierte en la búsqueda de un Führer que sea capaz de canalizar su malestar y las promesas del cual encajen con sus aspiraciones de consumo, algo similar a la situación de 1930 en Alemania con una masa de desempleados de más de 9 millones. Una mayoría de la población en las elecciones del 5 de Marzo de 1933 abrazó el programa del partido nazi, denominado nacional-socialista, dándole más de 17 millones de votos, dejando al partido tradicional de la oligarquía alemana, el Partido Nacional (DNPV) con solo 3 millones de votos, al partido Socialdemócrata con 7,1 millones y al partido Comunista con 4,8 millones. La oligarquía, la pequeña burguesía y una parte del proletariado alemán se unieron en “Santa Alianza” al lado del nazismo. Tan solo cinco años antes, en las elecciones parlamentarias del 20 de Mayo de 1928 los resultados habían sido: partido Socialdemócrata 9,1 millones; partido Nacional 4,3 millones; partido Católico 3,7: partido Comunista 3,2; el partido Monárquico (DVP) 2,6; partido Nacional-socialista (NSDAP) 0,8 millones.

Hoy, aquí, en España y en Catalunya se vislumbra un panorama que, salvando las distancias y el tiempo, tiene semejanza con la Alemania de 1933. Si bien cabe hacer algunas puntualizaciones.

Primera.- Durante casi 40 años, Catalunya ha estado gobernada –salvo dos períodos socialdemócratas–, por una estrecha alianza entre la oligarquía española y catalana que arrastraba tras de sí una mayoría de la pequeña burguesía, el campesinado, los profesionales liberales y una parte importante del funcionariado. Los pactos en materia estratégica tanto de política exterior como interior fueron la normalidad. El proletariado industrial catalán quedaba representado testimonialmente por el partido Socialista y por un cóctel denominado Iniciativa anclados en el cinturón industrial de Barcelona y Tarragona. Han sido casi 40 años de corrupción y robo de las arcas públicas del cual no se salvan ni la coalición gobernante (CiU) ni el partido Socialista e Iniciativa (estos más en planos de altos cargos funcionariales), emulando lo que el partido Popular y el partido Socialista hacían en el resto de España.

Segunda.- A raíz del detonante de las “burbujas” se empezaron a disminuir las transferencias hacia las comunidades autónomas y la obligación, impuesta por la UE, de limitar el famoso déficit presupuestario. Asimismo el capitalismo, como es tradición histórica suya, aprovecha sus crisis para realizar alguna que otra limpieza de competidores en el llamado “libre mercado”. Empezó el malestar de la oligarquía y de la burguesía catalana que tímidamente mostraba sus desacuerdos, no ideológicos sino puramente financieros. Empezaron los primeros amagos sobre la necesidad de mayor capacidad de decisión por parte del capitalismo catalán, pero al hacerlo, se desencadenó una ola de carácter reivindicativo que fue avanzando dentro de los marcos pactados durante siete lustros, pero que fue chocando con la negativa del capitalismo español a realizar concesiones.

Tercera.- La reivindicación de la independencia de Catalunya y más allá de los Països Catalans, desde la época de la dictadura, había quedado en manos de grupos muy minoritarios autodenominados izquierda independentista (PSAN, NE, MDT, …), pero al calor de la controversia entre las oligarquías española y catalana y necesitando ésta de un respaldo de masas para dar fuerza a la negociación, se empezó a plantear el tema de la autodeterminación mediante unos organismos creados ad hoc (Centre Català de Negocis, Assemblea Nacional Catalana, Associació de Municipis per l’Independència y a la que se sumó Ómnium Cultural) y estalló lo que la burguesía catalana no deseaba: afloraron cientos de malestares, de diversa índole, de sentimientos reprimidos… En definitiva, rápidamente de produjo una “re-historización” en la cual aparecieron miles de humillaciones sufridas, básicamente en materia cultural y lingüística atribuidas al Estado Español.

Cuarta.- El proletariado industrial catalán, entre tanto, quedaba al margen de todo ello puesto que al ser mayormente de origen inmigrante de otras partes de España su “re-historización” no podía estar relacionada con las reivindicaciones culturales de una parte muy importante de la población de Catalunya, en especial las generaciones no nacidas en territorio catalán y también la población que vivía en barrios periféricos culturalmente ajenos al contexto catalán. En este espacio aflora con intensidad el papel de Esquerra Republicana. Unos datos: A nivel de comunicación interpersonal, es decir el lenguaje inicial (muy importante como elemento subjetivo) de las personas de más de 15 años de edad se distribuye así: 1.940.000 su lenguaje inicial es el catalán; 3.440.000 es el castellano. Y como lengua habitual utilizada 2.270.000 lo hacen en catalán y 3.173.000 en castellano (según el Instituto de Estadística de Catalunya).

Quinta.- Al encabezar la burguesía catalana el llamado “full de ruta” del proceso independentista, quedaron al margen del mismo cualquier referencia a la lucha de clases, y el sometimiento a este criterio de la llamada izquierda independentista en aras a la consecución del objetivo final: la independencia. Los «representantes» del proletariado industrial (sindicatos mayoritarios, PSOE, Iniciativa), sometidos desde los Pactos de la Moncloa en 1977 a la aceptación de la configuración autonómica de España, se mantienen alejados de cualquier reivindicación de carácter soberanista, al igual que los residuos caducos del ex-eurocomunismo que utilizando alguna frase fuera de contexto de históricos revolucionarios apelan a la “unidad de España” en nombre de la unidad de la clase obrera. Así en las grandes movilizaciones por el derecho de autodeterminación y caracterizándolo como bloques sociales, el sujeto social ausente ha sido precisamente este proletariado industrial tanto activo como des-proletarizado. Pero al mismo tiempo tampoco veían resolverse sus problemas cotidianos de ingresos más o menos acordes al nivel de consumo deseado o idealizado y responsabilizan por ello a sus referentes políticos del abanico socialdemócrata.

Sexta.- La irrupción de genuinos representantes del despotismo ilustrado, funcionarios la mayoría, demagogos de carrera, una copia de la en otrora “Gauche divine” que habían aprendido la utilización y manipulación del lenguaje y de las nuevas tecnologías de la información a través de los laboratorios de sociología elitista del mundillo universitario y parasitario español: Podemos. Esta formación inicia un ataque informal contra lo que denominan “la casta” atrayendo inicialmente una cierta cantidad de jóvenes des-ideologizados o ideologizados de un profundo nihilismo, pero incapaces de responder a una demanda social de un proletariado que domesticado por muchos años de pensamiento conservador, predominantemente hace oídos sordos a sus mensajes contradictorios, salvando algún episodio de soporte electoral, más propio de actitudes electorales basculantes que no de vinculaciones organizativas consolidadas.

Séptima.- Un sentimiento aflora entre el proletariado industrial, una parte de él más o menos bien instalado en algunas empresas multinacionales, otros que por edad o por falta de conocimientos o medios se ven con penurias para poder vender la fuerza de trabajo. Este sentimiento expresa por un lado un repudio a la corrupción, por otro lado un rechazo a la inmigración que cree le “quita” a él o a sus hijos la posibilidad de trabajo y salario, y por otro lado no acaba de comprender la crisis y se deja abrazar por frases como “hay que acabar con la especulación”. Y está atento para discernir cual será la formación política que sintonice con sus futiles ilusiones.

Octava.- Así en Julio de 2006, aparece un nuevo partido político apadrinado por destacados miembros del sistema de adoctrinamiento conservador, profesores, periodistas, funcionarios de cierto nivel, profesionales liberales y novelistas: “Ciudadanos”. Esta formación de “nuevo cuño” es una prótesis de los renqueantes partido Popular y partido Socialista abrumados por los casos de corrupción y enriquecimiento ilícito, al mismo tiempo que a nivel simbólico quiere representar una regeneración de la “nación española” y así articula un discurso, de frases hechas, sin argumentos para evitar que alguien pueda rebatirlos con argumentos; pero conociendo la realidad social, a través de auscultar científicamente el pensamiento conservador rayano al fascismo que está irradiando los polos tradicionales del movimiento obrero de antaño. Y articula un discurso que no defiende el capitalismo claramente, que denuncia la corrupción, que plantea regular la inmigración, que ataca a la llamada izquierda aunque no exista, que es preciso un estado fuerte, que el peligro es el desmembramiento de España —como ideario imperial de grandeza nacional-popular—… y sintoniza con amplios sectores populares dando un salto gigantesco, sobre todo en Catalunya, desde el año 2012 en las elecciones de 25 de Noviembre en las que obtiene 275.000 votos, a las recientes de 21 de Diciembre de 2017 en las que se convierte en la primera fuerza política partidaria con 1.102.000 votos.

Novena.- Paralelamente, un descenso espectacular del partido Popular en sus feudos tradicionales y en el conjunto de Catalunya, indicación que podemos intuir responde a que el capitalismo catalán ha abandonado su soporte al partido Popular y ha optado por Ciudadanos estableciéndose un peligroso conglomerado social resultante de la simbiosis entre la oligarquía catalana y el proletariado industrial catalán. Así podemos ver reflejado en votantes a la misma candidatura en las zonas altas de Barcelona (Pedralbes, Sant Gervasi, Les Corts,…) y en los barrios obreros tradicionales (9Barris, Verneda, Carmelo, Ciutat Meridiana…), así como en todo el cinturón industrial de Barcelona y Tarragona que es donde se concentra el 80 % de la industria de Catalunya.

Décima.- Una coalición electoral que se autodenomina radical, con tintes de socialismo e independentismo: Candidatures d’ Unidad Popular —CUP—, de composición indeterminada, con más similitudes al operar de una agrupación scout que no a un partido político articulado, las cuales han servido durante los dos últimos años de soporte a un gobierno bipartito compuesto por los despojos de Convergencia Democrática de Catalunya y una flamante Esquerra Republicana, pero sin capacidad para incidir e incluso acercarse al proletariado industrial des-proletarizado que iba profundizando en un comportamiento de tipo fascista y dejando vía libre a formaciones desprestigiadas como Iniciativa o filo-fascistas como Ciudadanos. Priorizar el discurso soberanista con un revoltijo de demandas de asistencialismo y un discurso victimista sobre la “exclusión”, basculando e insistiendo sobre demandas de tipo económico en “salud y educación”, sin entrar en la praxis de una, ni en los contenidos curriculares de otra ha propiciado un discurso atractivo solamente para aquellos sectores incondicionales a la causa independentista, pero alejados de la necesidad de la lucha de clases para conseguirla. Incluso en uno de sus ámbitos de activismo, las Plataformas en defensa de la vivienda, han superado escasamente la influencia coyuntural de los afectados.

Como conclusión de estas reflexiones, no es que Ciudadanos propicie el sentimiento y comportamiento de fascismo social, es que el fascismo social existente ha propiciado el auge de Ciudadanos. Precisamente por haber sabido observarlo y capitalizarlo, sin olvidar que existe una identificación con el ideario de fondo, a pesar del enmascaramiento de los lemas más altisonantes de campaña, y que traslucen en el contenido profundo de sus programas y actuaciones políticas en las instituciones. No debemos desconocer que Falange Española ha pedido el voto para Ciudadanos en Catalunya.

Este momento requiere, más que nunca, el trabajo de reconstrucción de una formación comunista, sin máscaras, capaz de analizar el entorno, de vivir en él y de moverse en él como pez en el agua. Con capacidad organizativa, disciplina consensuada, unidad de acción, alejada de todo victimismo y asistencialismo, lo menos vulnerable posible a la penetración de la clase dominante, que realice una labor pedagógica a pie de calle, con capacidad de trabajo entre las masas y especialmente con los sectores más precarios, que no magnifique el parlamentarismo burgués y lo presente como posible vía de emancipación social, que sea ejemplo de cultura y comportamiento proletario incorrupto, que recupere unos valores basados en una ética igualitaria, que sea coherente en su comportamiento rechazando el discurso de apariencias, que fomente el ahorro y desprecie el crédito, que sea capaz de convencer haciendo, que estimule la auto-formación y la auto-gestión, y que sitúe el derecho a la autodeterminación y la posible independencia enlazado estrechamente con la lucha de clases y con la lucha por una sociedad que se oriente hacia el comunismo.

Josep Cónsola, Universitat Comunista dels Països Catalans

