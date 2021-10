Introducción

Los imperialistas yanquis siempre han actuado de esa manera, bajo amenazas. Vienen a decir más o menos: «Si no me dejáis las herramientas oportunas (en este caso concreto léase: mercenarios) para tratar de retomar el control de la Isla, os aumentaremos las sanciones». Es decir, sí o sí quieren apoderarse de lo que no les corresponde, de lo que perdieron el primero de enero de 1959 y, por más que lo intenten, no lo van a recuperar.

Un pueblo heroico de Cuba será quien se lo impida. De momento, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha expresado estás palabras:

Un alto funcionario del gobierno de EEUU, en abierto acto de injerencia, vuelve a cometer el error de amenazar a #Cuba. Además de constituir un acto contrario a la Carta de la ONU, la historia ha demostrado que los cubanos no aceptamos, ni nos dejamos impresionar por amenazas. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 22, 2021

La noticia

El Gobierno de Estados Unidos amenazó este viernes con nuevas medidas contra Cuba si no se permite que los operadores locales (mercenarios) de su estrategia anticubana actúen impunemente en el país.

Así lo indicó en una entrevista con Efe Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense, Joe Biden, al señalar que su administración actuará si Cuba procesa a los convocantes a una marcha con propósitos violentos y desestabilizadores para el próximo 15 de noviembre.

«Aquellos individuos que estén involucrados en violar los derechos fundamentales y universales del pueblo cubano, es algo a lo que nosotros hemos dejado muy claro que tenemos toda la intención de responder», dijo en tono amenazante el funcionario de origen colombiano.

«El futuro de Cuba no se va a determinar desde Washington, (pero) nosotros estamos totalmente comprometidos en apoyar, respaldar y fortalecer la voz del pueblo cubano que quiere un cambio», remarcó el asesor de Biden. A confesión de parte…

González también habló de la línea más dura que ha tomado hacia Cuba el gobierno de Biden. «Nosotros estamos comprometidos en eso, y eso no lo vemos como una línea dura, sino que es un compromiso a favor de los derechos fundamentales de los cubanos», dijo el funcionario, que ha tomado un papel muy activo en la conducción de la estrategia estadounidense contra la Revolución cubana.

El asesor no quiso pronunciarse sobre la postura de Biden respecto al bloqueo estadounidense contra Cuba, al afirmar que ese es «un tema del Congreso de Estados Unidos», que es el que tiene la capacidad de levantarlo.

Si quisiera, Biden podría instar al Congreso a levantar el bloqueo como hizo Obama en su segundo mandato, señala la agencia EFE, pero su Gobierno optó este año por defenderlo durante la votación anual en la ONU de una resolución que condena esa medida estadounidense, al votar en contra del texto.