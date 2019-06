Chernóbil-Cuba: ¿un programa “secreto” que ocupó portadas?

Cuba es el único país que atendió gratuita y masivamente a las víctimas de la catástrofe de Chernóbil. Entre 1990 y 2016, 26.000 personas, la mayoría menores, recibieron atención médica en la Isla (1).

Los recortes de la prensa cubana de julio de 1990 muestran el recibimiento, por Fidel Castro, de los primeros niños y niñas de Chernóbil (2) (3) (4). A lo largo de los años, se han publicado decenas de reportajes y artículos (5), se han filmado documentales (6), incluso se presentó en La Habana, el pasado año, «Un traductor»,una película de ficción sobre el tema (7).

Pero hay quien no se entera nada. En el portal de CNN Chile leemos que Cuba jugó un “secreto papel” con aquella ayuda solidaria, que dicho “programa estuvo oculto (…) debido a la revolución cubana y las solicitudes del poder soviético” (8). Como lo oyen.

Pero ¿de dónde saca este medio el supuesto carácter “secreto” de la ayuda cubana? De la exageración de lo que recoge un reportaje de otro medio, “El Confidencial” (9). Este nos dice que “en su momento el programa fue tratado discretamente por la revolución cubana, ya fuera por prudencia política (…) o por genuina modestia solidaria”. Y añade el testimonio de un excónsul cubano: “Fidel me dijo: ‘no quiero que estés yendo a la prensa (…) Este es un deber elemental (…) con el pueblo soviético (…) No lo estamos haciendo para publicidad'». Es decir, Cuba llevó a cabo una gigantesca obra de solidaridad que no ocultó –como nos demuestra la hemeroteca-, pero tampoco empleó como propaganda.

El tratamiento oncohematológico de cada paciente costó a Cuba tanto como el pasaje aéreo de 160 personas, cuyo coste sí era cubierto en origen (10). Hasta 2009, la Isla había gastado 350 millones de dólares solo en medicamentos. Y esto ocurrió en el peor momento de la economía cubana: el llamado Periodo especial.

Hace unos días se anunciaba el regreso de dicho programa solidario, tras el parón en 2016: 50 niñas y niños de Ucrania viajarán a Cuba este año (11).

Los medios internacionales tienen 26.000 testimonios: personas que mejoraron su salud, incluso salvaron su vida, gracias a la cooperación de Cuba. ¿Creen que leeremos alguno en CNN?

NOTAS:

(José Manzaneda / Cubainformación TV / Edición: Esther Jávega)

