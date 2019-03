CECILIA ZAMUDIO. Sigue la masacre del capitalismo transnacional contra el pueblo colombiano, solo que ahora le llaman “paz”

No pasa un día sin que la herramienta paramilitar de multinacionales y Estado colombiano asesine a un luchador o luchadora social, no pasa un día sin un montaje judicial o una desaparición forzada. Es un Exterminio. Aah… pero hay que repetir el mantra narcotizante de que “hay paz”. Repetirlo a saciedad como un rezo cínico, mientras van cayendo bajo la bala o el machete las vidas de mujeres y hombres que luchan contra el saqueo capitalista. Hay que repetir la palabra “paz”, vaciada de todo contenido (porque no debería llamársele “paz” al exterminio, ni “paz” al hambre).