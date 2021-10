Entrevista especial al expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales desde la ciudad de México.

Evo Morales: La América Plurinacional no es compatible con el imperialismo

«El pueblo quiere líderes y no héroes, por lo tanto nos tenemos que proteger para estar siempre del lado del pueblo», acotó Morales.

El exmandatario de Bolivia y actual presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, en entrevista exclusiva para el canal internacional teleSUR, ponderó este sábado el papel de los movimientos indígenas para recuperar los territorios y luchar contra el colonialismo.

«La invasión de 1.492 es bajo una alianza entre la monarquía y la iglesia católica. El papa Francisco pidió perdón al movimiento indígena, pero no los europeos (…) Estamos desde Bolivia y Suramérica proclamando Estados plurinacionales», indicó Morales.

El exmandatario reiteró que aludir al término plurinacional es propiciar la libertad y el trabajo arduo por la Patria grande, «ahora son tiempos de liberación y no de hegemonía del imperialismo (…) El pueblo quiere líderes y no héroes, por lo tanto nos tenemos que proteger para estar siempre del lado del pueblo», acotó.

«Hay 500 años de resistencia y tenemos que recuperar el poder político, en Bolivia cumplimos (…) nosotros no somos etnias, somos naciones, no tenemos dialectos, tenemos idiomas. Es algo único que el movimiento indígena encabece esta iniciativa de reivindicación», enfatizó el presidente del MAS.

Intentos de golpe en Bolivia

Morales indicó que lo más importante es consolidar el actual Gobierno presidido por Luis Arce, así como defender la constitucionalidad ante las pretensiones de la derecha por consolidar otro golpe a la democracia.

«Hay una nueva derecha populista, pero racista-fascista que intenta el magnicidio y a eso nos vamos a enfrentar, ojalá esos grupos puedan reflexionar y pensar en la gente humilde. Recordemos cómo la CIA mató a presidentes de América Latina y el Caribe», sentenció el exmandatario.

Respecto a la defensa de la democracia, Morales reiteró que los movimientos indígenas se mantendrán alertas, «tenemos planes de hacer una gran marcha para consolidar a nuestro Gobierno (…) la derecha se fundamenta en acusaciones sin argumentos y mentiras por todas partes», añadió.

«A nosotros no nos perdonan por nacionalizar nuestros recursos, cerrar la base militar estadounidense, expulsar a la Administración de Control de Drogas (DEA, siglas en inglés) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, siglas en inglés)», expresó Morales.

Víctima del golpe de Estado en 2019

«Después del golpe, el plan del imperio y de la derecha, era que el MAS no volviera al Gobierno y que Evo no volviera a Bolivia, además intentó proscribir la siglas del MAS-IPSP. Ahora estamos preparados para derrotarlos. No fue un simple golpe del gringo contra el indio, es un golpe contra nuestro modelo económico», acusó Morales.

Asimismo, el expresidente expresó que el propósito es destruir el modelo económico que ha mostrado excelente resultados para el pueblo boliviano, «el modelo económico ha permitido el crecimiento (…) En los últimos seis años, Bolivia registraba un alto crecimiento económico. Unidos somos invencibles, la derecha sabe que por elecciones no nos ganan», añadió.

«¿Qué resolución le entregó a Áñez la credencial como presidenta? Entonces si es un golpe de Estado, vimos a militares poniendo la banda presidencial. Fue un golpe de Estado y usaron la biblia para matar a la gente. Un golpe de Estado para matar al pueblo», recordó Morales.

El actual presidente del MAS ponderó la iniciativa del jefe de Estado de México, Andrés Manuel López Obrador, quien impulsa la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en reemplazo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

«Yo de alguna manera confiaba en la OEA, eso depende de quien la maneja. Se ha demostrado que la OEA no está con el pueblo, sino con el imperio. Saludo los mensajes del hermano presidente de México de crear una OEA sin EE.UU. y esa es la Celac», sentenció Morales.

El expresidente de Bolivia enfatizó que el Gobierno de facto representó corrupción y represión contra el pueblo, «los colaboradores de Arturo Murillo confesaron desde EE.UU. malos manejos, ellos son corruptos», concluyó.

(TeleSUR)