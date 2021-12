Lukashenko sobre las sanciones: No tenemos espíritu bélico

Belarús siempre está siempre abierta a un diálogo constructivo y equitativo sin condiciones y ultimatos. Lo declaró hoy el Presidente de Belarús, Aleksandr Lukashenko, en una reunión dedicada a las medidas antisanciones.

“En cuanto a las medidas de respuesta ya tomadas y futuras: esta no es una posición activa de nuestro pueblo, no tenemos espíritu de guerra y, por cierto, no fuimos nosotros quien la ha iniciado. Por eso, siempre estamos abiertos a un diálogo constructivo y equitativo sin condiciones y ultimatos”, dijo el mandatario.

El Jefe de Estado está contento de que no haya señales de histeria o nerviosismo en el Gobierno y el Banco Nacional. “Este espíritu empresarial hay que mantenerlo. Pero la complacencia infundada es inaceptable. Los resultados de cualquier trabajo deben ser visibles todos los días. ¡Necesitamos como nunca la solidez y diligencia!”, resaltó.

Sobre el posible corte del tránsito de gas a Europa

El Presidente de Belarús, Aleksandr Lukashenko, en una entrevista a la compañía de radio y televisión de Turquía TRT dijo en qué caso el país podría cortar el tránsito de gas a Europa.

“Si las sanciones que imponen o impondrán en el futuro nos ponen en estado de emergencia y no tenemos forma de responder con otras medidas a sus sanciones, usaremos esta dura medida”, notó Aleksandr Lukashenko

A pesar de las sanciones, tenemos que seguir viviendo y trabajando tranquilamente

A pesar de las sanciones impuestas a Belarús, hay que seguir viviendo y trabajando tranquilamente. Lo declaró hoy el Presidente de Belarús, Aleksandr Lukashenko, en una reunión dedicada a las medidas antisanciones.

“Hay sanciones, y esto es un hecho. Además, ya se han convertido en parte de nuestra vida. Se ha introducido otro paquete de represalias contra nosotros. A pesar de cierto efecto negativo, debemos continuar vivir y trabajar tranquilamente, preservando la dinámica del trabajo de los sectores de nuestra economía”.

Durante el encuentro, el Jefe de Estado señaló que le interesaban sobre todo las propuestas para minimizar el impacto de las posibles consecuencias y las medidas de respuesta.

“Ya decía que ahora es una de las etapas más difíciles en la vida del país: sanciones, covid, intentos de socavar nuestra estabilidad desde adentro para cambiar el sistema estatal. Pero a pesar de estos y otros desafíos, no se puede permitir el empeoramiento de los principales indicadores económicos y lo más principal es proteger a la población, mantener su bienestar al menos al nivel del año en curso”, acentuó y añadió que esta tarea concierne literalmente a todos los presentes. Por eso la reunión se está celebrando en un formato tan amplio.

“Los juegos de sanciones no deben afectar de ninguna manera los próximos eventos políticos internos. Tarde o temprano saldremos de esta carrera de sanciones, antisanciones, pero por ahora tenemos que responder a la presión”.

(Con información de Belta)