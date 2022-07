El Gobierno español del PSOE-UP anunció la Ley de Memoria Democrática aprobada ayer como un gran logro; no hay más que prestar un poco de atención a lo que expresan, siempre barriendo para casa y apuntándose un tanto que no tiene lugar y que, por supuesto, no les corresponde. Y es que, tantos años después, esta Ley continúa estando muy por debajo de lo que sería exigible.

¿Qué es mejor que la Ley de Memoria Histórica de 2007? ¡Faltaría! Pero, dicho esto, se debe subrayar que esta fue violada o ninguneada de manera sistemática. ¿Acaso alguien cree que con la aprobada ayer no va a pasar más de lo mismo?

Los que defienden la Ley de Memoria Democrática argumentan que la derecha más rancia está en contra de la misma. Con eso quieren hacer ver que si ésta la rechaza es porque es buena, lo que es un ejercicio de demagogia.

Expondremos aquí unos datos muy elocuentes facilitados por la Asociación Recuperación Memoria Histórica (ARMH):

Según el criterio de la mencionada ARMH, estas son las medidas que deben estar en la Ley de Memoria Democrática pero no están incluidas en el texto. Como en el 78; las víctimas no son consideradas víctimas y los verdugos no son considerados verdugos: