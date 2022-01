Introducción

La hipocresía y el cinismo del máximo dirigente del PP, Pablo Casado, son sin duda manifiestas. Se debe subrayar que ETA mató a algo más de 800 personas en más de 50 años de existencia. En cambio, el franquismo, además de derrocar mediante un golpe de Estado a un gobierno republicano legalmente constituido, asesinó a no menos de 150.000 personas. Tanto tiempo después, no pocas de estas aún están enterradas en las cunetas sin que ni los gobiernos del PSOE ni los del PP hayan hecho nada por solucionar tamaño problema.

Subrayado esto, debemos igualmente insistir en que Pablo Casado y el PP nunca han condenado al franquismo y, por ende, tampoco a su golpe de Estado ni a sus asesinatos masivos. Lejos de condenarlo, Pablo Casado hace apología, como cuando recientemente acudió a una misa por Franco.

Sin embargo, cuando se trata de las muertes ocasionadas por ETA, no hacen otra cosa que insistir en que todo el mundo debe condenarlas. ¿Qué legitimidad tienen para exigir lo que ellos no son capaces de hacer con el franquismo? ¿Acaso las consecuencias de este no son infinitamente más graves que las ocasionadas por ETA?

No sorprende la actitud del PP; al fin y al cabo ellos son los herederos del franquismo.

Convendría recordarle al PSOE que tampoco ellos tienen legitimidad para exigir (lo hacen muy a menudo) que se condene a ETA, pues ellos crearon los GAL, pagando a sus mercenarios con dinero público, y nunca se han condenado a ellos mismos.

De modo que, menos hipocresía y menos cinismo, señores y señoras del PP y del PSOE.

La noticia

Pablo Casado ha censurado este jueves que el PSE-EE «agasaje» a Arnaldo Otegi en la propia sede de EH Bildu tras la reunión que han mantenido delegaciones de ambas formaciones, al tiempo que ha subrayado que es «inmoral pactar con quienes no condenan 850 asesinatos».

Tras ese encuentro, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, rechazó que su partido y EH Bildu puedan llegar a alcanzar acuerdos «de envergadura», más allá de los que mantienen en algunos municipios vascos, porque la formación soberanista no ha realizado «una condena taxativa del terrorismo de ETA» y por su apuesta «secesionista».

Además, emplazó a los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez que abandonen «cálculos políticos» y respalden la reforma laboral.

Casado, que ha recogido en su cuenta de Twitter la foto de Andueza y Otegi durante esa reunión en la sede de Bildu (en el marco de la ronda de contactos del PSE con partidos y agentes sociales), ha cargado duramente contra el PSE por sus conversaciones con la coalición coordinada por Arnaldo Otegi.