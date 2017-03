Valtonyc: “La represión social se justifica con la excusa del terrorismo”

Los versos ácidos del rapero Josep Miquel Arenas (sa Pobla, 1993), conocido artísticamente como Valtonyc, le harán pagar un precio muy alto; concretamente, 3 años y 6 meses de prisión, una multa de 3.000 euros y las costas del juicio, según sentenció la Audiencia Nacional el miércoles. El mallorquín fue denunciado en 2012 por Jorge Campos, presidente de la entidad españolista Círculo Balear, por amenazas. Además, también ha sido acusado de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Después de que se conociera la sentencia, las muestras de apoyo a Valtonyc han multiplicado partes.

¿Qué quieres decir cuando dices en tus canciones que “Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear” o que “un día ocuparemos Marivent con un Kalashnikov”?

La primera es sólo una metáfora para decir que se merece lo peor, pero cuando la escribí pensaba sólo en la hipérbole en sí. Yo no tengo plutonio en casa. Tampoco ninguna Kalashnikov. Sólo hago referencia a esta arma porque es también un símbolo de la revolución antifascista.

Y qué significa que “nos gobiernan terroristas y, en cambio, quien hace política está entre rejas”?

España es el único país en toda Europa que tiene un secretario general del partido comunista en la cárcel, como es el caso de Manuel Pérez Martínez, conocido como Camarada Arenas. Su partido [el PCE-r] fue ilegalizado por la ley de partidos de 2002 para que los partidos que la aprobaron pensaron que iba contra los intereses de la Constitución. Este hombre lleva 23 años cerrado, aunque se ha demostrado que no tuvo relación con los Grapo, como se le acusaba. El concepto de terrorismo se ha tergiversado completamente. No es más que una forma de gobierno que utiliza el miedo. En España ya no hay terrorismo, aunque sí hay terrorismo de estado. El miedo de un ciudadano español es perder el trabajo, que lo echen de su casa, no llegar a fin de mes, cobrar una miseria. Los terroristas son los que permiten todo esto y, además, justifican todas las represiones políticas y sociales utilizando de excusa del terrorismo. La islamofobia y el racismo también los justifican con el terrorismo. Han cogido mis metáforas y les han dado el sentido de que han querido.

¿Qué te dijo Pablo Iglesias, que te encargó una de las canciones por las que te han condenado por injurias a la Corona, cuando le presentaste la canción No al Borbón ?

Me encargó la canción con motivo del Día de la República diciéndome que sabía que mi rap era comprometido. Durante aquellos días, justamente, salieron a la luz muchos asuntos turbios relacionados con el rey emérito. Yo me limité a leer las últimas noticias del rey y con ello construí el relato del rap, sin ir más lejos. Le presenté la canción y Iglesias me dijo que le encantaba.

¿Cómo defenderte al juicio?

No quise llegar a ningún acuerdo previo al juicio, porque de esta manera tenía que declarar culpable y yo no he hecho nada. Voy apelar a la libertad de expresión, que no puede tener límites. Debemos poder decir cualquier cosa. Incluso una persona de ideología fascista debe poder decir lo que piensa. Otra cosa muy diferente es que haga daño a alguien. Yo sólo he hecho canciones y se supone que hay libertad de creación artística. Se trata de un simple guión que no se debe tomar en serio. Pero el tribunal consideró que mis letras fomentaban la violencia. Me dijeron que eran peligrosas porque podían impulsar a otros a cometer acciones violentas. Pero ¿cómo no va a poder existir la violencia en el arte? Yo no me considero ningún artista, pero si lo que hago yo es apología del terrorismo, también se debería juzgar Tarantino o, incluso, Picasso por cuadros como el Guernica , que también es una obra que puede considerarse violenta.

Como valoras las muestras de apoyo que estás recibiendo?

No me lo esperaba en absoluto. Hoy en día nadie hace nada por nadie. Hacemos un tuit y creemos que hemos hecho un acto de solidaridad. Me han intentado silenciar, pero sólo han conseguido darme más voz. Con todo ello, además, mucha gente se ha dado cuenta de lo que hay en este país. Hay un colectivo, la insurgencia, formado por doce raperos de todo el mundo unidos con el objetivo de difundir la cultura revolucionaria. Casi todos ellos fueron secuestrados por la policía, uno por uno, y llevados a la Audiencia Nacional, también acusados ​​de apología del terrorismo y de organización terrorista, por el solo hecho de cantar.

