UE. Un disparado Macron aboga por la creación de “un verdadero ejército europeo”

Nada de intentar solucionar las graves carencias alimentarias de los desfavorecidos que habitan en Europa (de los del resto del mundo ni que decir tiene), nada de crear trabajos con sueldos dignos que permita vivir a la ciudadanía y no sobrevivir como es el caso de muchísimas personas del, por otra parte, opulento continente. No, nada de invertir dinero en el bienestar de los y las trabajadoras. Al presidente del Estado francés, Emmanuel Macron, no se le ha ocurrido otra cosa mejor que llamar a la creación de “un verdadero ejército europeo” que, dicho sea de paso, sería diseñado para defender los intereses de los grandes capitalistas, nunca los del grueso de la población, los de la clase obrera.

El señor Macron ha expresado este martes en una entrevista concedida a radio Europa 1 que Europa no podrá defenderse sin “un verdadero ejército europeo”.

El inquilino del Palacio del Elíseo ha indicado que Europa se debe defender en solitario “sin depender solo de Estados Unidos” y de una manera más soberana.

Macron ha subrayado que en la actualidad Europa enfrenta múltiples intentos de injerencia en sus procesos democráticos internos y en su espacio cibernético.

Y ha concluido diciendo que “Actualmente vemos intentos cada vez más frecuentes de entrometerse en nuestro espacio cibernético y nuestra vida democrática, debemos protegernos, de China, de Rusia, e incluso de EE.UU.”.

El mandatario francés condenó el retiro de EE.UU. del tratado de desarme nuclear de 1980 con Moscú y aseguró que la principal víctima de esta decisión es Europa y su seguridad.

La capacidad de defensa reforzada de Europa es uno de los proyectosdestacados por Emmanuel Macron en su entrevista para responder a los “miedos” de los europeos.

La Unión Europea acordó en 2019 establecer un Fondo europeo de defensa para desarrollar las capacidades militares de los Estados y promover la independencia estratégica del bloque.

Lo dicho, cualquier cosa menos intentar solucionar los problemas reales de la ciudadanía.