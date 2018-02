Orden judicial de busca y captura contra Ermengol Gassiot, Profesor universitario y secretario general de CGT-Catalunya

Orden judicial de búsqueda y captura contra el Secretario General de la CGT en el marco del proceso judicial del caso “27 y más”

Hoy hemos sabido que, finalmente, el juzgado de Cerdanyola que lleva el proceso del llamado caso “27 y más” ha emitido una orden de búsqueda y captura contra nuestro compañero Ermengol Gassiot, profesor del Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Secretario General de la CGT.

Así, pues, Ermengol puede ser detenido en cualquier momento para ser puesto a disposición judicial, al haberse negado a personarse en el juzgado a recoger ninguna notificación relacionada con este montaje político-judicial. Esta decisión surge de su voluntad de no colaborar con este proceso, que no es más que un nuevo y grave capítulo de persecución política a aquellos y aquellas que se han significado en la lucha por la defensa de los servicios públicos, en este caso de la universidad pública, en defensa – por tanto – los derechos sociales de las clases populares. La situación en la que se encuentra ahora mismo Ermengol es idéntica a la que han vivido estos días atrás algunas otras de las 27 encausadas (Carlos, Oriol, Celia), que fueron detenidas en sus localidades para ser puestas a disposición judicial.

Desde la CGT apoyamos la decisión de no colaborar con la causa que han tomado Ermengol y las demás encausadas. Manifestamos que la persecución que se está llevando a cabo contra nuestro Secretario General es, para nosotros, una persecución a nuestra organización y al sindicalismo combativo que representamos. Recordemos que los hechos por los que están encausados Ermengol y el resto de los 27 se dieron en el año 2013 en el marco de la lucha estudiantil contra el aumento de las tasas, entre otras reivindicaciones que contaban con el consenso mayoritario de la comunidad universitaria, en el transcurso de la cual se realizó un encierro en el edificio del rectorado de la UAB, un tipo de acción habitual y que forma parte del repertorio del movimiento estudiantil en las universidades catalanas desde hace décadas. El Ermen, como miembro de nuestra Sección Sindical en la UAB, apoyó públicamente a aquella lucha, como también hicieron otros representantes sindicales de los trabajadores y las trabajadoras de la UAB. A raíz de aquellos hechos, el entonces equipo rectoral inició una cacería de brujas por la vía penal, con el único objetivo de perseguir políticamente el movimiento estudiantil y sindical de la UAB.

Tanto el rector de la época, Ferran Sancho, como la vicerrectora, Silvia Carrasco, tienen responsabilidad directa en la invención de un conspiranoicos “entramado criminal” organizado para destruir la universidad, y se supone que el Ermengol y la resto de los 27 formaban parte. Debido a esto, la Fiscalía, órgano político de España pide para estas personas, según los casos, penas de entre 11 y 14 años de prisión. Todo un auténtico despropósito que constituye el peor caso de represión política en una universidad en nuestro país desde finales del franquismo.

Desde la CGT reiteramos nuestra solidaridad con el Ermengol y con los 27, y nuestra disposición a dar respuesta de forma colectiva, como organización, a este golpe represivo. Asimismo, hacemos un llamamiento a toda nuestra militancia, y también al conjunto del sindicalismo combativo y de los movimientos populares a estar al lado de los 27, a desmontar este proceso político, ya articular entre todos, desde el apoyo mutuo, la respuesta que esta situación se merece. Queremos las 27 libras! Si nos tocan a una nos tocan a todas!

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

…………………………………………………………………………………………..

Ordre judicial de cerca i captura contra el Secretari General de la CGT de Catalunya en el marc del procés judicial del cas “27 i més”

Avui hem sabut que, finalment, el jutjat de Cerdanyola del Vallès que porta el procés de l’anomenat cas “27 i més” ha emès una ordre de cerca i captura contra el nostre company Ermengol Gassiot, professor del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Secretari General de la CGT de Catalunya. Així, doncs, l’Ermen pot ser detingut en qualsevol moment per ser posat a disposició judicial, en haver-se negat a personar-se al jutjat a recollir cap notificació relacionada amb aquest muntatge político-judicial. Aquesta decisió sorgeix de la seva voluntat de no col·laborar amb aquest procés, que no és més que un nou i greu capítol de persecució política a aquells i aquelles que s’han significat en la lluita per la defensa dels serveis públics, en aquest cas de la universitat pública, en defensa — per tant — dels drets socials de les classes populars. La situació en la qual es troba ara mateix l’Ermengol és idèntica a la que han viscut aquests dies enrere algunes altres de les 27 encausades (en Carles, l’Oriol, la Cèlia), que van ser detingudes a les seves localitats per ser posades a disposició judicial.

Des de la CGT de Catalunya donem suport a la decisió de no col·laborar amb la causa que han pres l’Ermen i les altres encausades. Manifestem que la persecució que s’està duent a terme contra el nostre Secretari General és, per a nosaltres, una persecució a la nostra organització i al sindicalisme combatiu que representem. Recordem que els fets pels quals estan encausats l’Ermengol i la resta dels 27 es van donar l’any 2013 en el marc de la lluita estudiantil contra l’augment de les taxes, entre d’altres reivindicacions que comptaven amb el consens majoritari de la comunitat universitària, en el decurs de la qual es va realitzar una tancada a l’edifici del rectorat de la UAB, un tipus d’acció habitual i que forma part del repertori del moviment estudiantil a les universitats catalanes des de fa dècades. L’Ermen, com a membre de la nostra Secció Sindical a la UAB, va donar suport públicament a aquella lluita, com també van fer altres representants sindicals dels treballadors i les treballadores de la UAB. Arran d’aquells fets, l’aleshores equip rectoral va iniciar una cacera de bruixes per la via penal, amb l’únic objectiu de perseguir políticament el moviment estudiantil i sindical de la UAB.

Tant el rector de l’època, Ferran Sancho, com la vicerectora, Sílvia Carrasco, tenen responsabilitat directa en la invenció d’un conspiranoïc “entramat criminal” organitzat per a destruir la universitat, i del qual se suposa que l’Ermengol i la resta dels 27 formaven part. A causa d’això, la Fiscalia, òrgan polític de l’Estat espanyol demana per a aquestes persones, segons els casos, penes d’entre 11 i 14 anys de presó. Tot un autèntic despropòsit que constitueix el pitjor cas de repressió política en una universitat al nostre país des de les acaballes del franquisme.

Des de la CGT de Catalunya reiterem la nostra solidaritat amb l’Ermengol i amb els 27, i la nostra disposició a donar resposta de forma col·lectiva, com a organització, a aquest cop repressiu. Alhora, fem una crida a tota la nostra militància, i també al conjunt del sindicalisme combatiu i dels moviments populars a estar al costat dels 27, a desmuntar aquest procés polític, i a articular entre tots, des del suport mutu, la resposta que aquesta situació es mereix. Volem les 27 lliures! Si ens toquen a una ens toquen a totes!

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya