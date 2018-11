Las Marchas de la Dignidad con los trabajadores de Amazon en lucha

MARCHAS DE LA DIGNIDAD DE MADRID

COMUNICADO DE APOYO Y SOLIDARIDAD

CON LA LUCHA DE L@S TRABAJADOR@S DE LA MULTINACIONAL ESTADOUNIDENSE AMAZÓN

Desde las Marchas de la Dignidad de Madrid, queremos mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad con la lucha de l@s trabajador@s de la multinacional estadounidense Amazon del centro logístico de (San Fernando de Henares). Los cerca de 2.000 trabajador@s de este centro de trabajo madrileño, tras las jornadas de huelga llevadas a cabo el pasado mes de julio, se ven de nuevo obligad@s a movilizarse y han convocado nuevos paros coincidiendo con el período navideño. En concreto los días 23 y 24 de noviembre, justo durante el Black Friday, que se celebra el viernes 23 del citado mes. También se parará la actividad entre el 7 y el 9 de diciembre, durante el puente de la Constitución, los días 15 y 30 de diciembre y el 3 de enero, víspera de Reyes. La Asamblea General de Trabajador@s celebrada el 23 de octubre ratificó el plan de movilizaciones presentado por CCOO y CGT.

Así mismo, Desde las Marchas de la Dignidad de Madrid, queremos denunciar la decisión unilateral de la Dirección de la Empresa de implantar el Convenio Provincial

de Logística y acabar con el convenio propio que hasta entonces se les estaba aplicando. Las consecuencias de todo esto se traduce en una enorme pérdida de derechos para l@s trabajador@s y una mayor precarización de los puestos de trabajo. Por ejemplo, se ven perjudicadas las categorías medias y bajas (entre 2.500 y 4.500 euros anuales con el nuevo convenio), y también pierden cobertura quienes caen de baja. Anteriormente se pagaba el 100% del salario en la primera baja y ahora se queda en el 75%”. A esto hay que sumar las jornadas maratonianas e interminables que viene sufriendo la plantilla desde hace tiempo, la ausencia de una política adecuada por parte de la empresa en materia de salud laboral, lo que a diario provoca numerosas lesiones y daños en l@s trabajador@s y la precariedad en la contratación (más del 40% de la plantilla) trabaja a través de ETTS con contratos que se firman semanalmente.

Compañeras y compañeros, somos conscientes que os enfrentáis a un gigante, que como ya vimos en la anterior huelga no va a escatimar en sus ya habituales malas artes: amenazas, presión sobre los trabajador@s más vulnerables con contratos temporales y ETTs y si es preciso hacer uso de las fuerzas represivas del estado: los “piquetes de la patronal” con su coacción tan discreta como eficaz cuando la situación lo requiere. Y aunque estas vergonzosas prácticas no han de sorprendernos, no por ello, debemos dejar de denunciarlo. Sobre todo, cuando los grandes medios de comunicación salen de manera inmediata en defensa de los intereses de los dueños de las multinacionales. Unos medios que en el caso de Amazon han tratado de “vender” las bondades de su presidente, Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, en relación a su “vena filantrópica” y “caritativa” y que no hace mucho se atrevió a realizar una consulta en Twitter donde preguntaba “cuál era la mejor manera de usar su riqueza para ayudar a otros”. Sin embargo, lo que ocultan todos esos medios de desinformación, es que la multinacional del señor Bezos tiene una amplia experiencia en explotar a l@s trabajador@s, como los del almacén de Tilbury en Inglaterra, donde se viven jornadas laborales infernales y es habitual ver a ambulancias llevándose a trabajador@s del almacén.

Por último, queremos reiterar una vez más nuestro apoyo y solidaridad y no tengáis ninguna duda que respaldamos de manera incondicional vuestras justas reivindicaciones y las movilizaciones que tenéis previsto realizar en los próximos días. Os deseamos el mayor de los éxitos en una lucha que es de todas y todos.

¡¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!!

¡¡LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO!!

Marchas de la Dignidad de Madrid

Madrid a 15 de noviembre de 2018