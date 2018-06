La Justicia no ve problema que Inda publique noticias falsas basadas en bulos de internet y mentiras

En contra del criterio de la Fiscalía, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sevilla ha absuelto a Eduardo Inda y Okdiario en la demanda interpuesta en marzo de 2017 por FACUA-Consumidores en Acción y su portavoz, Rubén Sánchez. El juez considera que las noticias falsas basadas exclusivamente en bulos sacados de internet que publicó el diario de Inda no representan intromisión ilegítima en el derecho al honor de los demandantes. En ellas se les acusaba de los delitos de estafa y amenazas.

Todo resultó ser un montaje. No existía ninguna plataforma de afectados por FACUA, nadie había interpuesto una querella por estafa contra la asociación y la web fake en la que Okdiario basó sus informaciones sin contrastarlas desapareció poco después de la interposición de la demanda. Inda no sólo difundió un bulo, sino que incluyó en un editorial invenciones difamatorias de su propia cosecha, como que nada menos que 6.228 personas habían interpuesto una querella contra FACUA.

Pero en su sentencia, el magistrado no ha entrado a valorar si la información publicada por Okdiario era o no veraz y se limita a plantear que el digital difundió un “reportaje neutral” basado en una única fuente y que Inda usó su derecho a la “libertad de opinión” en un editorial titulado “¿la nueva Ausbanc?”. Y ello pese a que su fuente no era más que un anónimo que usó una web y un perfil de Twitter en los que se hacía pasar por una ficticia plataforma de afectados para inventar que habían interpuesto una querella por estafa contra FACUA. Okdiario reconoció que ni siquiera habían logrado contactar por teléfono con la fuente, como tampoco tuvo acceso a la querella ya que nunca existió.

El Ministerio Fiscal solicitó que Inda, Okdiario y la periodista autora de los reportajes fueran condenados ya que “las informaciones periodísticas no han sido probadas” y “las afirmaciones suponen una intromisión ilegítima en el honor de la persona física Rubén Sánchez y de la persona jurídica FACUA”.En su escrito de conclusiones, el fiscal recordó que “de acuerdo a toda la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo, la libertad de expresión no justifica la atribución de la comisión de hechos delictivos a persona física o jurídica determinada, sin una previa investigación de veracidad”.

Las difamaciones

Tras la intervención de Rubén Sánchez en enero de 2017 en La Sexta Noche, Inda comenzó una campaña de difamación contra FACUA y su portavoz a través de su digital Okdiario, desde el que les dedicó la principal noticia de portada del lunes 23 de enero y un editorial al día siguiente. En sus informaciones, el diario de Eduardo Inda publicaba que FACUA era “la nueva Ausbanc” y que miles de socios afectados por el caso Volkswagen le habían interpuesto una querella donde la acusaban de haberles estafado un millón de euros.

Precisamente tanto Ausbanc como su propietario, Luis Pineda Salido -en prisión desde abril de 2016-, acumulan cuatro condenas por las difamaciones que lanzaron contra FACUA y Rubén Sánchez a través de una larga lista de montajes periodísticos.

El montaje publicado por Inda

“Desmontamos el bulo de la denuncia a FACUA por el caso VW”, publicó el 25 de febrero del año pasado en una información Autobild, una de las principales publicaciones del mundo del motor. Dos semanas antes, el 10 de enero, el diario Economía Digital ya había destapado el montaje en una noticia con el titular “Una plataforma fantasma enreda el juicio de FACUA contra Volkswagen”.

Y es que la fuente utilizada por el diario de Eduardo Inda no fue más que una cuenta fake de Twitter, @afectadosfacua, creada exclusivamente para acusar de estafa a FACUA y su portavoz y en la que se remitía a una web anónima, pasionporlasruedas.com. Se trataba de un falso diario digital diseñado en noviembre de 2016 con el único objetivo de propagar la invención de que un grupo de socios de FACUA habría constituido una plataforma de afectados para interponer una querella por estafa contra la asociación. El diario fake cerró poco después de que FACUA y su portavoz interpusieran la demanda contra Inda, algo que fue acreditado a través de acta notarial.

Estas difamaciones fueron después infladas por el propio Okdiario que, lejos de contrastar las acusaciones, llegó al extremo de inventar que todos y cada uno de los más de 6.000 usuarios que FACUA representaba en el caso Volkswagen se habían querellado contra la asociación. Además, en un editorial, Inda acusó a FACUA de ser “la nueva Ausbanc” y deslizó que la asociación y su portavoz actuarían de la misma forma que Luis Pineda.

La web Pasión por las ruedas se creó con la apariencia de un diario digital especializado en el mundo de la automoción. Pero con sólo echar un vistazo a las 60 noticias publicadas en él podía comprobarse que todas, menos una, estaban copiadas de otros digitales y fechadas en su práctica totalidad entre los días 17 y 19 de noviembre de 2016. Decenas de noticias de relleno y una única información creada expresamente por la persona que estaba detrás de la web: la dedicada al bulo difamatorio contra FACUA.

El dominio pasionporlasruedas.com fue registrado el 21 de septiembre de 2016 a nombre de Roberto Sánchez y días después su titularidad fue transferida a Roberto Pineda, ambos con idéntico domicilio: un descampado de la localidad madrileña de Humanes. El teléfono de contacto que aparecía en los datos de registro del dominio dejaba aún más claro que se trataba de identidades falsas. Se trataba del mismo número que la noticia de pasionporlasruedas.com dedicada a FACUA atribuía a su “Plataforma de Afectados”. Al marcarlo, una locución indicaba: “Euskaltel le informa que actualmente no existe ninguna línea en servicio con esa numeración”. Después de destaparse que se trataba también de un teléfono fake, el número fue eliminado de la web.

En diciembre de 2016, el autor del montaje creó un perfil fake en Twitter, @afectadosfacua, que hasta la fecha lleva lanzado un centenar de tuits para propagar el bulo. Un periodista del diario Economía Digital envió varios mensajes privados a esa cuenta para contrastar si existían tanto la “Plataforma de Afectados” como la querella contra FACUA. Se limitaron a remitirle a la web pasionporlasruedas.com y se negaron a “hablar, conceder entrevistas o entregar documentos”, algo que contó el redactor en el reportaje donde destapó el bulo.

