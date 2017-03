La derecha (PP, PSOE, Ciudadanos…) vota que siga siendo secreta la información de Defensa con Arabia Saudita

Unidos Podemos, Esquerra Republicana, el PDeCAT y parte del Grupo Mixto, han votado en contra este jueves en el Pleno del Congreso del acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre protección mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa,

El PP, el PSOE, Ciudadanos y UPN tumbaron ayer en el Congreso una iniciativa de ERC que pretendía impedir que el Rey Felipe VI pudiese llevar a cabo viajes de diplomacia económica, “los que buscan defender los intereses de las empresas españolas y ayudarles a abrir oportunidades de negocio” explicaron los populares.

Así se pronunciaron en la Comisión de Asuntos Exteriores cuestionando la proposición no de ley defendida por el portavoz de ERC, Joan Tardá, que pretendía instar al Gobierno a que evitara “otorgar funciones comerciales al Rey en sus viajes oficiales”.

Según Tardà, Felipe VI “carga con la mochila de su padre”, del que se tienen “sospechas fundadas” sobre el “transfondo comercial” y de negocios de algunos de sus viajes.

En la exposición de motivos de la proposición no de ley, ERC justificaba la necesidad de su iniciativa por el reciente viaje de Felipe VI a Arabia Saudí, que buscaba, entre otros objetivos, dar un impulso a un contrato para que Navantia construya cinco corbetas para las Fuerzas Armadas saudíes.

CÓMPLICE DE ATROCIDADES

“De realizarse este contrato con Navantia, el Estado español se convertirá en cómplice de la comisión de atrocidades en el conflicto en Yemen, ya que hay un riesgo evidente de que puedan utilizarse para llevar a cabo ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados o para mantener el bloqueo naval que Arabia Saudí somete a Yemen desde el 25 de marzo de 2015”, reza la propuesta de ERC.

Pese a que el alcalde de Cádiz, José María González “Kichi”, de Podemos, y el regidor ferrolano, Jorge Suárez, de Ferrol en Común, defienden la firma de este contrato que garantizaría carga de trabajo durante varios años para los astilleros de ambos municipios, el diputado de Unidos Podemos, Miguel Angel Bustamante, de IU Andalucía, dio su apoyo a la iniciativa al apostar por la “máxima transparencia” en los viajes de la Casa Real, a la que ha acusado de ser la institución monárquica “más opaca de Europa”. Podemos, ERC y PDeCAT rechazan un acuerdo con Arabia Saudí sobre información secreta en temas de Defensa

“¿Cuántos de los muertos de Yemen, cuánta sangre se ha vertido por le material bélico que ha vendido España? ¿Cuál es su grado de complicidad? Pues no lo sabemos porque para eso están estos acuerdos, para mirar hacia otro lado. Y esto es una vergüenza”, ha proclamado el secretario general del grupo de Unidos Podemos, Txema Guijarro, del Grupo Unidos Podemos.

Bustamante también ha criticado que el primer viaje al extranjero del monarca, una vez superado el año de Gobierno en funciones, fuera precisamente a una monarquía absoluta donde se violan los Derechos Humanos, como es el caso de Arabia Saudí.

El Grupo Socialista, por boca de su diputado José Zaragoza, llamó la atención sobre la contradicción interna en Podemos respecto al contrato de Navantia. “Nosotros no vamos a votar en contra de un contrato que dará trabajo a la ría de Ferrol y a la Bahía de Cádiz”, subrayó.

Los socialistas, además, censuraron que se quiera responsabilizar a “los obreros de Galicia y Ferrol de lo que pueda pasar con las corbetas” que se vendan a Arabia Saudí. “Que no salgan de España no va a acabar con el conflicto, eso no tiene nada que ver con las corbetas; si no se hacen aquí, se harían en otro país”, zanjaron desde el grupo.