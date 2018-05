Ilegalizar al PP por Gürtel, a la monarquía por el caso Nóos y al PSOE por los Ere´s

La justicia no ha podido impedir que el Caso Gúrtel declare al PP como un partido corrupto. Dicho así no parece de especial gravedad, puesto que es algo sabido desde hace años, pero que sea el propio poder judicial (base necesaria del sistema) el que lo dicta, debería traer aparejados cambios en la vida política del país. Ya el PSOE ha decidido acudir raudo a presentar una moción de censura para sacar del anonimato y del bajón en las encuestas a Pedro Sánchez, Ciudadanos calcula qué es lo mejor hacer para seguir siendo los favoritos y quedarse con otro enorme trozo de la derecha y extrema derecha que votaba al PP, y Podemos en su línea de golpear y golpear en la puerta de los de la calle Ferraz a los que consideran parte de la familia “progre”. Es obvio que un nuevo gobierno con estas trazas sería de poca trascendencia para los y las trabajadores, que el sistema económico, Ibex , OTAN y monarquía están ahí para no ser tocados, por ese futurible nuevo gobierno y que, por tanto, cero problema por ese lado.

Lo que queda por resolver es qué hacer con el PP, con esa petulancia fascistoide que atesoran y de la que hicieron gala hasta ahora. Que la justicia atienda los argumentos de ilegalización de esa banda, parece lo más apropiado. Se sabe que eso no acabará con la derecha franquista que les ha dado cobijo (también UCD la volatizaron), con ese tipo de personajes que le ha votado y que ya están con papeleta en mano junto a Vox o Ciudadanos, pero exigir su desaparición es una manera de empezar ilegalizaciones necesarias: a la monarquía por el caso Nóos y al PSOE por la corrupción de los Ere´s. En cualquier caso serían sentencias que se dictarán desde las calles y no desde los tribunales.