Frente Popular para la Liberación de Palestina: 51 años de resistencia y lucha antiimperialista

Con motivo del aniversario 51 del FPLP, les compartimos esta presentación de Fayez Badawi, portavoz del Frente Popular para la Liberación de Palestina para la Península Ibérica, en la que el dirigente palestino explica ¿Qué es el FPLP?, su historia, resistencia, programa, ideología y lucha antiimperialista; así como el porqué el FPLP es hoy un referente de la izquierda árabe.

El pueblo palestino lleva siglos sufriendo la barbarie sionista e imperialista. Primero, bajo el colonialismo británico, quien después regaló Palestina, tierra que estaban invadiendo, al movimiento sionista para fabricar el llamado estado de Israel. Desde entonces, o sea desde la fecha de dicha maldita promesa, han pasado ya 101 años.

La Declaración Balfour, el 2 de noviembre de 1917, marcó el comienzo del drama palestino. Las consecuencias comenzaron con la fabricación de un estado en la Palestina histórica en el año 1948, donde el pueblo palestino fue fraccionado en tres partes. Este hecho es conocido como la “Nakba”, un término árabe que significa: la Catástrofe. Por un lado, estaban los refugiados, por otro, los palestinos que vivían en las tierras que fueron ocupadas en 1948 como ciudadanos desposeídos de sus derechos, y finalmente los habitantes de Cisjordania y Gaza, franja reconocida actualmente como el mayor campo de concentración en la historia.

La lucha del pueblo palestino se concretó en 1951 con el comienzo del Movimiento Nacionalista Árabe, dirigido por el Dr. Georges Habash. El mencionado movimiento planteaba la lucha anticolonial en todos los países árabes, especialmente en Oriente medio, y englobaba la lucha por la liberación de Palestina. El (MNA) tuvo ramas en varios países árabes como Bahréin, Omán, Yemen, Kuwait, Jordania, etc. El objetivo fundamental era promover un levantamiento popular en todos los países contra el colonialismo británico, primer responsable de los desastres sufridos por muchos pueblos árabes, entre ellos el palestino.

Sin embargo, fue el revés de los Estados Árabes en la guerra de 1967 la raíz del nacimiento del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Los integrantes del FPLP habían llegado a la conclusión de que el llamado (Estado de Israel) solo puede ser derrotado por el pueblo a través de la guerra popular prolongada, al estilo vietnamita. El FPLP surge como respuesta a la situación de una población desposeída y oprimida. La inmensa mayoría vive o bien bajo la ocupación o en campos de refugiados repartidos por todo Oriente Medio; viéndose reducidos a la condición de ciudadanos de cuarta categoría dentro de su propia tierra ocupada por (Israel), y privados de sus derechos humanos fundamentales.

El FPLP desde el comienzo de la lucha tenía muy claro quién era el verdadero enemigo, y que los verdaderos interesados en la revolución eran los pobres, los trabajadores, los campesinos, los hombres y mujeres machacados y oprimidos. No es un partido antisemita, ni tampoco es antijudío. Hay diferencias entre sionismo y judaísmo, y tachar al movimiento antisionista de odio hacia los judíos es una gran falacia: el judaísmo es una religión, no una identidad nacional. El FPLP no es antisemita, ya que el término semita le pertenece a los originarios del territorio palestino. Cualquier otra denominación forma parte de una estrategia propagandística.

(Israel) no es el producto divino de un libro de ficción religiosa, es un Estado ilegal. No posee fronteras definidas. Utiliza leyes heredadas del colonialismo británico contra la población palestina, que permiten la esclavitud y el racismo. Ha convertido Gaza en el mayor campo de concentración de la historia. Es la responsable del alzamiento de guetos, limpieza étnica, genocidios, crímenes de lesa humanidad, controles militares, fijos y móviles. De cortes de agua y luz en Gaza. De guerra, matanzas, encarcelamientos, detenciones administrativas y torturas. (Israel) es responsable de una sistemática política de exterminio, del Muro de la Vergüenza racista, de arrancar los árboles de olivos y otras fuentes de alimento. De utilización de armamento prohibido internacionalmente, y de convertir a Gaza en un campo de pruebas militares. La Revolución Palestina y el FPLP son la respuesta natural a estos actos.

Qué es el Frente Popular de Liberación de Palestina

Es una organización palestina, árabe e internacionalista, que adopta la teoría marxista –leninista y la pone al servicio de los intereses de su pueblo. Plantea una estrategia completa y clara, basada en que todo es alcanzable a través de un partido organizado herméticamente cuyos estatutos basados en el centralismo democrático, la crítica y la autocrítica.

Su lucha comenzó bajo la dirección de Georges Habash. El FPLP sacó su primer comunicado, la Declaración fundacional el 11 de diciembre de 1967, donde se define explícitamente quién era el enemigo y cuál es el objetivo de la organización. Es fundamental para cualquier revolución exitosa armarse con una teoría revolucionaria y tener una visión clara. El Frente Popular la tenía, desde el inicio, bajo el eslogan “la verdad y toda la verdad para nuestro pueblo”.

La naturaleza del enemigo determina la naturaleza de la confrontación, lo que exige una profunda perspectiva científica a la hora de definir quién es el enemigo que no es solo (Israel), sino también el movimiento sionista, el imperialismo mundial y las fuerzas reaccionarias árabes.

(Israel), de hecho, es sólo la presencia concreta del sionismo y la base avanzada del imperialismo en tierras árabes; un puente estratégico para robar las riquezas de la zona y el militarismo para esclavizar a los pueblos. La entidad sionista, Israel, sentada en el mismo centro del mundo árabe tiene la función de gendarme que defiende los intereses del imperialismo.

Historia de lucha

El camino del FPLP no ha sido fácil. Ha estado plagado de obstáculos, ya sea por la liberación nacional o en su lucha por una sociedad justa.

Se ha enfrentado a la falsa solución de los dos estados. El FPLP plantea “un único Estado desde el río hasta el mar”, o sea desde el Río Jordán hasta el Mar Mediterráneo, y sobre todo el territorio Palestino histórico.

En los años setenta sufrió muchos ataques políticos por sus acciones militares en diferentes partes del mundo. En esa época nadie conocía la Causa palestina, ni la situación de los prisioneros. Gracias a esas acciones, se ha podido visibilizar la situación palestina, sin dejar caer ni un solo herido. Esa era la consigna de la organización. El único que perdió su vida fue el internacionalista nicaragüense, Patrick Arguelles.

Desde entonces el Estado criminal de Israel ha llevado y lleva una guerra encarnizada contra el FPLP, por lo que la organización ha desarrollado un programa integral de lucha que mantiene la Resistencia en todas sus formas, encabezada por la lucha armada. La magnitud de la catástrofe que sufre el pueblo palestino obligó al FPLP a tomar ese camino para recuperar los derechos de su pueblo, y los puntos del programa integral de lucha más importantes son:

Políticamente: Rechazar y enfrentarse a los llamados planes de paz tomando en cuenta que la derecha palestina tiene sus intereses de clase y el gobierno de Ramallah se comporta del mismo modo que el gobierno de Vichy en la Francia ocupada por los nazis. La experiencia de la Conferencia de Madrid en 1991 y los acuerdos de Oslo, supuestamente llamados “Acuerdos de paz” entre 1993 y 1995, tenían como uno de sus objetivos robar la representación del pueblo de las manos de la Organización para la Liberación de Palestina OLP e implantar en su lugar la Autoridad Nacional Palestina, que no representa más que a la derecha y la burguesía palestina. El FPLP tenía razón al rechazarlos. En esta época el FPLP aplicó el centralismo democrático y expulsó a todo aquel que no aceptó esas decisiones. Un ejemplo de ello fue la expulsión del actual Ministro de Asuntos Exteriores palestino Riad Al Malki.

Socialmente: El FPLP lucha por y con la juventud, las mujeres, el campesinado y los trabajadores, con todos los oprimidos interesados en esta revolución. Trabaja a nivel sanitario, haciendo guarderías, puestos de trabajo y cursos de superación y adiestramiento para fomentar la emancipación de la mujer. Una de las autocriticas del Frente en su quinto congreso fue precisamente este tema tan importante: que el partido y la izquierda no han favorecido hasta ahora que las mujeres lleguen a puestos directivos.

Ideológicamente: Georges Habash planteó que “un guerrillero sin cultura revolucionaria es como el ignorante que dirige el fusil hacia sí mismo”. Lo primero que hizo el Frente fue sacar su revista principal “Al Hadaf”, dirigida por el mejor literato de la historia del pueblo palestino, Ghassan Kanafani. Esta revista continúa vigente hoy en día. Habash fundó la Escuela de Cuadros del partido, en cuyos cursos estudiaron militantes comunistas de muchos países.

Militarmente: Georges Habash habló de una guerra popular prolongada contra la prepotencia sionista e imperialista y afirmó que cada militante es guerrillero y político al mismo tiempo. El Frente participó desde el primer momento en la Resistencia Popular Armada, defendió los campamentos de refugiados, y defendió a Beirut contra la invasión israelí en 1982 cuando la mitad de sus militantes han caído mártires en la contienda. Participó en la Intifada, creó las brigadas de la Resistencia Popular, ahora bautizadas de Brigadas de Abu Ali Mustafá, en honor al líder asesinado por Israel.

Lucha contra la represión: En estos momentos en las cárceles sionistas y en las de la Autoridad Nacional Palestina hay casi mil prisioneros del FPLP, incluido su secretario general Ahmed Saadat, la diputada Khalida Jarrar y otros miembros del Buró Político y del Comité Central. Toda su militancia incluida la dirección ha participado este año en la importantísima huelga de hambre unitaria de todas las organizaciones por los derechos de los prisioneros palestinos. La lucha por su liberación es una necesidad imperiosa, muy sentida por la población que los considera la dignidad del pueblo, no puede olvidarse que desde la Nakba uno de cada cuatro palestinos ha pasado por las prisiones israelíes.

Hoy en día el Frente Popular para la Liberación de Palestina es un referente para la izquierda árabe por lo que representa una esperanza para el futuro, la unidad nacional y la Resistencia. Es un referente de lucha por la unidad de la izquierda y del panarabismo, siendo una de las organizaciones fundadoras del Frente Árabe Progresista que agrupa a varios partidos y movimientos de izquierda de todos los países árabes.

(Palestina Libre)