El caso Villarejo salpica a Felipe GonzáleX en relación a la compra de una vivienda con fondos reservados

Las personas y sus entornos señalados hasta el momento, en relación a las revelaciones que se vienen produciendo en los últimos tiempos, aseguran que las grabaciones del ex comisario hoy encarcelado, José Manuel Villarejo, son ilegales; y se quedan tan anchas. Puede que lo sean, lo que no significa que sus contenidos, aun en el caso de que no lleguen a ser sancionables, no sean verdad.

Hoy ha trascendido que Villarejo compró a cargo de los fondos reservados una vivienda para el que entonces era presidente del Gobierno, Felipe González.

El portavoz del ex presidente, el Señor X de los GAL, se ha negado a hablar de tamaña acusación, limitándose a decir: “No hablaremos de Villarejo”.

Pero lo cierto es que, según información de Vozpópuli, existe una conversación grabada el 25 de octubre de 2005 en la que Villarejo asegura a su socio Enrique García Castaño que uno de los trabajos que realizaron fue comprar la citada vivienda con cargo a loa fondos reservados del Ministerio del Interior.

Esta fue “una de las miles de cosas” que Villarejo hizo a cargo de los fondos públicos: “No sé cuántos pagos del PSOE, o sea pagos de la casa al presidente del Gobierno español de la época, corrupciones, una lista”, explicó el agente a su socio García Castaño, conocido con el apodo del Gordo.

Desconocemos si el “demócrata” y “socialista” Isidoro ha realizado alguna declaración al respecto.