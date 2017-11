EE.UU. ¿A alguien le sorprende? La compra estrella del Black Friday fueron las armas de fuego

¡Qué gente! ¡Cuánto les gusta apretar el gatillo! No les importa que las muertes provocadas por individuos armados esté aumentando alarmantemente en los últimos años. Y es que, apenas tres semanas después de la masacre de Sutherland Springs, donde un hombre asesinó a al menos 26 personas en una iglesia de Texas, Estados Unidos es un país con más armas todavía.

Un año más, y ya van unos cuantos seguidos, la compra estrella del Black Friday no fueron teléfonos de última generación, ropa o automóviles, sino rifles y pistolas.

Comprar un arma no es nada complicado en el país imperialista. Cuando alguien quiere hacerse con un arma de fuego en Estados Unidos tiene que tramitar una petición al FBI, que realiza un informe sobre sus antecedentes penales y da la autorización o no para adquirirla.

En 2016 la agencia registró 185.713 peticiones, un récord histórico en ese 25 de noviembre —día Black Friday— que ha sido superado ampliamente en este 2017 gracias a las 203.086 solicitudes de antecedentes, un 10% más. Al contrario de lo que pueda parecer las matanzas y la posibilidad de que se produzcan restricciones de armas por parte del Gobierno suele hacer que los estadounidenses adquieran más rifles y pistolas. Así lo demuestra la historia.

La administración Obama fue partidaria de más controles y, coincidiendo con su reelección en 2013, se produjo la matanza de Sandy Hook, en la que un adolescente asesinó a 27 personas. La reacción de los estadounidenses fue la compra masiva de armas de fuego: ese mes de diciembre se saldó con más de dos millones de adquisiciones, un auténtico récord mensual.

El año pasado el incremento de solicitudes se explicó por la reciente victoria de Donald Trump y la bajada en el precio de las armas, ya que no se produjo atentado en fechas próximas al Black Friday. En lo que respecta al 2017, está siendo un año especialmente conflictivo, ya que tal y como revela la organización Gun Violence Archive se han producido 323 tiroteos masivos en los 332 días que han transcurrido desde el 1 de enero, lo que provoca que se produzca prácticamente uno al día. Hasta el momento la cifra de fallecidos por armas de fuego es de 14.086 personas, unos datos muy preocupantes que van camino de igualar o incluso superar los del 2016 (383 tiroteos y 15.084 muertos).

No existen datos oficiales de la venta de armas en el país, por lo que resulta imposible saber a ciencia cierta el número total que hay en Estados Unidos, lo que sí se sabe con certeza es que a los defensores de rifles y pistolas no solo no les disuaden las tragedias, sino que les hacen sentirse más inseguros y por lo tanto hacen acopio. Una situación que provoca que el país esté más armado cada día.