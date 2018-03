Ciudadanos ya no se camufla; propone que la Policía entre en pisos ocupados sin orden judicial

Rivera, en todo un alarde de reubicación fascista al uso en la vieja Euroa, dijo que “No es un capricho, ya existe en muchos países que la Policía pueda actuar y luego un juez valorarlo”. Rivera explica que el labor del Estado velar para que “si alguien tiene indicios flagrantes de que se vende droga o una mafia ocupa un piso chantajeando a la familia, hay vecinos que se sienten indefensos y el Estado tiene que protegerlos. Vamos a trabajar para que nadie ocupe viviendas de manera mafiosa”.

Para el partido aupado por el Ibex, la Policía tomaría la iniciativa cuando haya “un indicio de delito”. Y lo hace porque ya no se trataría de la vivienda de la persona en cuestión, toda vez que el “problema es que hay gente ocupando de manera ilegal, cogiendo pisos y chantajeando a los propietarios. Eso no es tu domicilio, estás cogiendo el domicilio de otro. Estamos hablando de tramas delictivas, no estamos hablando de que alguien no pueda vivir en una casa porque no puede pagar la factura. Eso es otra cosa”.